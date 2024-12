Diretta Milan-Genoa di Domenica 15 dicembre 2024: i rossoblu resistono al Milan che fa troppo poco per portarsi a casa i tre punti

MILANO – Domenica 15 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Genoa, posticipo serale della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. In occasione della partita si festeggerà anche il 125° compleanno del club rossonero.

In settimana i rossoneri hanno battuto 2-1 lo Stella Rossa in Champions League confermandosi tra le squadre più in forma nella massima competizione europea. In campionato la squadra di Fonseca, dopo aver perso a Bergamo per 2-1, settima a quota 22, a -12 proprio dalla capolista Atalanta. Il suo percorso racconta di sei partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, ventiquattro reti realizzate e sedici incassate.

I rossoblù arrivano dallo scialbo 0-0 ottenuti a Marassi contro il Torino e sono quattordicesimi con 15 punti, frutto di tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, tredici gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide il Milan ha collezionato otto punti, il Genoa nove. Sono 134 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 61 vittorie dei rossoneri, 29 affermazioni dei rossoblu e 44 pareggi. Nella passata stagione fini 0-1 per il Milan all’andata e 3-3 al ritorno.

RISULTATO FINALE: MILAN-GENOA 0-0 94' Finisce qui! Milan-Genoa termina 0-0. 91' Dentro Norton-Cuffy per Zanoli. 88' Pericoloso Gabbia che devia con il piede il cross dalla trequarti di Fofana, attento Leali che blocca la sfera. 80' Dentro Vitinha per Miretti. 79' Traversa clamorosa di moratga che con il piatto destro da cinque metri spacca la traversa sul passaggio filtrante di Reijnder. 77' Esce Chukwueze al suo posto dentro Okafor. 76' Si divora il vantaggio Morata che al termine di un contropiede condotto da Reijnders controlla e cerca l'incrocio con il mancino dal vertice dell'area, palla che termina alta. 65' Altro strappo di Reijnders che allaraga per Leao che cerca uno tra Camarda e Morata al centro dell'area, nessuno dei due arriva sulla sfera, la prende invece Frendrup che la passa a Leali. 62' Lascia il campo Liberali, al suo posto Camarda. 58' Verticalizzazione di Fofana per l'inserimento di Liberali che ci prova con la testa, conclusione imprecisa che non crea problemi a Leali. 55' Salvattaggio di Fofana che in ripiegamento difensivo salva sul cross rasoterra di Zanoli dopo il break di Frendrup. 46' Miracolo di Leali che si tuffa sulla sua destra per evitare che la spizzata di Emerson Royal terminasse nell'angolino basso sul cross di Emerson Royal. 45' Ricomincia la partita. Nell'intervallo dentro Morata per Abraham, fuori Vogliacco per Sabelli. SECONDO TEMPO 47' Finisce qui il primo tempo. 0-0. 45' 2 minuti di recupero. 44' Tiro insidioso di Jimenez dai 25 metri, conclusione deviata da un difensore del Genoa che crea apprensioni a Leali che riesce comunque a bloccare la sfera in due tempi. 42' Giallo per Zanoli. 40' Cinque minuti al termine del primo tempo. 33' Rischio per il Genoa con Badelj che colpisce il suo palo al termine di una carambola nell'area piccola rossoblu sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 30' Prima mezz'ora del match che se ne va, 0-0 a San Siro con il Milan che è stato più pericoloso rispetto ai rossoblu. 24' Bel cross di Jimenez che trova Chukwueze sul secondo palo. L'esterno arriva in ritardo sulla palla colpendola male e mandandola larga. 22' va diretto in porta Reijnders che trova la deviazione della barriera che per poco non sorprende Leali. 21' Primo giallo della gara per Vogliacco che stende Jimenez poco prima del lato corto dell'area di rigore. 16' Ottima azione di Liberali che dalla treqaurti imbuca per Chukwueze con il nigeriano che controlla e calcia verso la porta all'ingresso dell'area di rigore, chiude la difesa del Genoa che mura il tiro. 11' Blitz di Reijnders che recupera palla e allarga subito in vericale per Abraham il quale stoppa e calcia con il piatto destro in diagonale da buona posizione, ma la palla termina larga senza creare problemi a Leali. 9' Prima azione della gara per il Milan: Affondo di Reijnders che si porta la sfera per il 30 metri per poi servire Abrahm il quale all'ingesso dell'aria gira di prima per Emerson Royal che ci prova con il piattione verso l'angolino, si tuffa Leali che respinge verso l'esterno. 7' In questi primi minuti di gara le due squadre si stanno affrontando con un ritmo basso, girando il pallone senza mai affondare l'azione. 3' Milan quest'oggi con la maglia celebrativa dei 125 anni. Solo righe rossonere, nessun nome sulle maglie, nessuno sponsor solo stemma e numero. 0' Si parte a San Siro! Inizia Milan-Genoa! INIZIO PARTITA Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassioanti di calcio benvuenuti nella diretta di Milan-Genoa TABELLINO MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (32'st Okafor), Liberali (17'st Camarda), Leão; Abraham (1'st Morata). A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Theo Hernandez, Bartesaghi, Pavlovic, Terracciano, Tomori, Vos. Allenatore: Paulo Fonseca GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco (1'st Sabelli), Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (45' 1'st Norton-Cuffy(ì), Pinamonti, Miretti (35'st Vitinha). A disposizione: Gollini, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Norton-Cuffy, Melegoni, Bohinen, Masini, Ankeye, Pereiro, Accornero, Balotelli. Allenatore: Patrick Vieira Reti: - Ammoniti: Vogliacco (G), Zanoli (G) Espulsi: - Recupero: 2'pt

Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leão; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

Convocati Genoa

Portieri: Pierluigi Gollini, Nicola Leali, Daniele Sommariva

Difensori: Johan Vasquez Alan Matturro, Mattia Bani, Alessandro Vogliacco, Alessandro Marcandalli, Aaron Martin, Alessandro Zanoli, Brooke Norton Cuffy. Stefano Sabelli

Centrocampisti: Emil Bohinen. Milan Badelj. Morten Frendrup, Fabio Miretti, Filippo Melegoni, Patrizio Masini. Gaston Pereiro

Attaccanti: Federico Accornero, Andrea Pinamonti, Vitinha, David Ankeye, Mario Balotelli

L’arbitro

La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Marco Guida, appartenente alla sezione A.I.A. di Torre Annunziata. Guida sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Marcello Rossi e Davide Moro, in rappresentanza dell’A.I.A. di Biella e dell’A.I.A. di Schio. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, insieme all’arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Fonseca dovrà rinunciare a Pulisic, infortunato. Probabile modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gabbia e Thiaw e sulle corsie esterne da Emerson Royal e Terracciano. In mediana Rejinders e Fofana. Unica punta Abraham, supportata da Musah; ai lati Chukwueze e Leao.

COME ARRIVA IL GENOA – Vieira dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-3, con Leali in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Bani e Vasquez e sulle fasce da Sabelli e Martin. A centrocampo Thorsby, Badelj e Frendrup. Attacco affidato a Pinamonti, affiancato da Zanoli e Miretti.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Musah, Leao; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

Dove vedere la partita in tv e streaming

