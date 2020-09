Il 21 settembre 2020 si giocano i posticipi della 1° giornata di Serie e della 2° giornata di Premier League. Spazio anche al Campionato Primavera e al massimo campionato cinese

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 21 settembre c’é il posticipo della prima giornata di Serie A: Milan – Bologna. La squadra di Pioli, dopo aver superato lo Shamrock Rovers in Europa League approdando al terzo turno, ospita il Bologna di Mihajlovic, deciso a confermare le buone prestazioni dello scorso campionato.



Posticipi anche in Premier League, dove per la seconda giornata si giocano l’Aston Villa riceve lo Sheffield mentre il Manchester City fa visita al Wolverhampton. Spazio anche al Campionato Primavera e al massimo campionato cinese.

Calcio in tv oggi 21 settembre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

11.00

Torino-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.35

Shanghai Shenhua-Jiangsu Suning (Chinese Super League) – DAZN

19.00

Aston Villa-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45

Milan-Bologna (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.15

Wolverhampton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: