ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 22 aprile ci sono i posticipi della trentaduesima giornata di Serie A. Alle 18.30 scendono in campo Roma e Atalanta. Da una parte c’è la squadra di Fonseca che viene dalla sconfitta esterna subita in rimonta dal Torino ed in classifica occupa la settima posizione con 54 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gasperini che viene dal successo casalingo contro la Juventus ed in classifica occupa il terzo posto solitario con 64 punti, +2 sui bianconeri e +4 sul Napoli.

In serata, con inizio alle 20.45, tocca invece a Napoli – Lazio. Da una parte c’è la squadra di Gattuso che viene dal pareggio casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa la quinta posizione con 60 punti, due in meno rispetto alla Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra di Inzaghi che viene dal successo casalingo contro il Benevento ed in classifica occupa il sesto posto con 58 punti e una gara da recuperare contro il Torino.

Turno infrasettimanale anche per la trentunesima giornata di Liga dove la capolista Atletico Madrid ospita l’Huesca mentre il Granada riceve l’Eibar; senza però dimenticare Real Sociedad-Celta Vigo e Barcellona-Getafe. Infine, per la trentaduesima giornata di Premier League si gioca Leicester – West Bromwich. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il West Ham e in classifica sono terzi con 56 punti. A quota 24 gli ospiti, penultimi e reduci dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Southampton.

Calcio in tv oggi 22 aprile 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

15.00

Juventus U23-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30

Roma-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1

19.00

Atletico Madrid-Huesca (Liga) – DAZN

20.45

Napoli-Lazio (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Granada-Eibar (Liga) – DAZN

Real Sociedad-Celta (Liga) – DAZN e DAZN1

Leicester-West Bromwich Albion (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

22.00

Barcellona-Getafe (Liga) – DAZN

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Per gli abbonati di Sky, le partite di DAZN saranno a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Le sfide saranno disponibili alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire le partite in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.