Il 24 maggio 2023 la finale di Coppa Italia andrà in onda su Canale 5 mentre le gare di Liga saranno trasmessi in diretta su DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 24 maggio 2023 c’é la finale di Coppa Italia, che pone di fronte Fiorentina e Inter. I viola hanno superato, nell’ordine, la Sampdoria e il Torino.; dopo aver avuto la meglio sulla Cremonese in semifinale (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno) sono approdati alla finale dopo nove anni. I nerazzurri hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta; in semifinale hanno battuto la Juventus (1-1 all’andata e 1-0 al ritorno).La Fiorentina, dopo l’1-1 contro il Torino, é undicesima con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, quarantotto gol fatti e quarantuno subiti. L’Inter, perdendo al “Maradona” nel concitato finale contro il Napoli, ha interrotto una striscia di cinque successi di fila. Gli uomini di Simone Inzaghi sono quarti, a -2 dalla Lazio e a +2 dal Milan a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, sessantasette reti realizzate e quaranta incassate.

Ci sono poi le gare valide per la trentaseiesima giornata di Liga. L’Elche, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Getafe ed é ultimo con 20 punti, ospita il Siviglia, nono a quota 48 e reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Betis. Il Real Madrid, che viene dalla sconfitta esterna per di misura contro il Valencia ed é terzo con 71 punti, ospita il Vallecano, undicesimo a quota 46 e reduce dalla sconfitta casalingo per 1-2 contro l’Espamyol. La Villarreal, che viene dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Girona ed é quinto con 60 punti, affronta il Cadice, undicesimo a quota 38 e reduce dalla sconfitta casalingo per 1-2 contro l’Espamyol. Il Betis, che viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Siviglia ed é sesto con 56 punti, ospita il Getafe, diciassettesimo a quota 35 e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Elche.

Espanyol – Atletico Madrid 2 (ore 22)

Incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Liga. L’Espanyol viene dal successo esterno per 1-2 contro il Vallecano ed é penultimo con 34 punti. A quota 72 l’Atletico Madrid, secondo e reduce dal successo casalingo per 3-0 contro l’Osasuna.

Calcio in tv oggi 24 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Monagas-Colo Colo (Copa Libertadores) – MOLA

Atletico Mineiro-Athletico Paranaense (Copa Libertadores) – MOLA

Gimnasia La Plata-Independiente Santa Fe (Copa Sudamericana) – MOLA

Goias-Universitario (Copa Sudamericana) – MOLA

02.00

Bolivar-Barcelona (Copa Libertadores) – MOLA

Aucas-Racing (Copa Libertadores) – MOLA

Independiente Medellin-Nacional (Copa Libertadores) – MOLA

America MG-Defensa y Justicia (Copa Sudamericana) – MOLA

Magallanes-LDU (Copa Sudamericana) – MOLA

02.30

Puerto Cabello-San Paolo (Copa Sudamericana) – MOLA

04.00

Alianza Lima-Libertad (Copa Libertadores) – MOLA

Millonarios-Penarol (Copa Sudamericana) – MOLA

13.35

Shandong Taishan-Shenzhen (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

19.30

Real Madrid-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

Elche-Siviglia (Liga) – DAZN

Villarreal-Cadice (Liga) – DAZN

AEK-PAOK (Finale Coppa di Grecia) – MOLA

20.00

Italia-Nigeria (Mondiali Under 20) – RAI SPORT

20.45

Rangers-Hearts (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

21.00

Fiorentina-Inter (Finale Coppa Italia) – CANALE 5

Brighton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K

22.00

Espanyol-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Betis-Getafe (Liga) – DAZN

Gli incontri trasmessi da Sky potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.