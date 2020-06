Si giocano l’anticipo dell 28° giornata di Serie A, Juventus – Lecce, e la trentunesima giornata di Serie B

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di venerdì 26 giugno ci sono la Serie A e la Serie B. Alle 21.45 si gioca l’anticipi della ventottesima giornata della Serie A: la capolista Juventus, che ora ha quattro lunghezze di vantaggio sulla Lazio, ospita il Lecce, terzultimo con 25 punti.

Si gioca la trentesima giornata del campionato cadetto. Alle 18.45 il Trapani, penultimo con 25 punti, riceve il Pordenone, quinto a quota 46. Il Venezia, che proviene dal pareggio a reti inviolate sul campo del Pordenone e in classifica é sedicesimocon 33 punti, attende l’Ascoli, diciassettesimo a quota 42 e reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro il Perugia. L’Empoli, che Nell’ultimo turno disputato ha perso per 1-0 sul campo dello Spezia e in classifica é nono con 40 punti, ospita la capolista Benevento, che aspetta solo la matematica promozione in Serie A ed é reduce dalla vittoria per 0-1 sul campo della Cremonese. Il Frosinone, che nell’ultimo turno ha pareggiato per 0-0 sul campo del Trapani e in classifica é terzo con 48 punti, ospita il Cittadella, sesto a quota 48 e reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo del Livorno. La Cremonese, quindiceima con 33 punti, sfida il Cosenza, terzultimo a quota 27 mentre il Crotone, secondo con 50 punti, fa visita al Perugia, decimo a quota 39. L’Entella, che proviene dalla sconfitta per 2-1, rimediata in trasferta sul campo del Cosenza e in classifica é scivolato in undicesima posizione con 38 punti, ospita l’Ascoli, settimo a quota 42, in zona playoff, e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Pisa. Il Chievo, ottavo con 42 punti, riceve lo Spezia, quarto a quota 47 mentre il Pescara, dodicesimo con 38 punti, fa visita al Pisa, che ha una lunghezza in meno.

Calcio in tv oggi 26 giugno 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

18.45

Trapani-Pordenone (Serie B) – DAZN

21.00

Venezia-Ascoli (Serie B) – DAZN

Empoli-Benevento (Serie B) – DAZN

Frosinone-Cittadella (Serie B) – DAZN

Cremonese-Cosenza (Serie B) – DAZN

Perugia-Crotone (Serie B) – DAZN

Juve Stabia-Livorno (Serie B) – DAZN

Pisa-Pescara (Serie B) – DAZN

Entella-Salernitana (Serie B) – DAZN

Chievo-Spezia (Serie B) – DAZN e DAZN1

21.45

Juventus-Lecce (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

22.00

Siviglia-Valladolid (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

