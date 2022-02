Il 27 febbraio 2022 tutte le partite di Serie A in programma saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 27 febbraio ci sono le gare valide per la ventisettesima giornata di Serie A. Domenica il lunch match sarà Torino – Cagliari. I granata vengono dal pareggio per 1-1 nel Derby della Mole e sono decimi con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte con trentadue gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando cinque reti e subendone sette. Di fronte troveranno il Cagliari, reduce dal pari interno per 1-1 contro il Napoli e terzultimo in classifica, a pari merito con il Venezia, con 22 punti, frutto di quattro vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte con ventisei gol fatti e quarantasette subiti. Dopo un disastroso avvio di stagione, nel 2022 i rossoblù sono la quinta squadra per punti conquistati dietro Napoli, Milan, Juventus e Verona. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una partita vinta, tre pareggiate e una persa con cinque reti siglate e altrettante subite. Nel primo pomeriggio il Verona riceverà il Venezia. Gli scaligeri vengono dal pareggio per 2-2 ottenuto all’Olimpico contro la Roma e sono noni a quota 37 punti, con un cammino di dieci partite vinte, sette pareggiate e nove perse con quarantanove reti realizzate e quarantadue incassate. Tra le squadre più in forma del campionato, il suo bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con dodici gol fatti e sette subiti. Di fronte troveranno i lagunari, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Genoa; in classifica sono terzultimi, a pari merito con il Cagliari, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte e con ventitré gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando sei reti e subendone altrettante.

Alle 18 si giocherà Spezia – Roma. La squadra di Thiago Motta viene dalla sconfitta per 1-2 rimediata sul campo del Bologna ed é quindicesima, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, a quota 26 punti, con un cammino di sette partite vinte, cinque pareggiate e quattordici perse con ventuno reti realizzate e quarantasei incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e otto subiti. La formazione di Mourinho, invece, é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Verona ed é ottava, a sei lunghezze dalla zona Champions League, con 41 punti, e con un cammino di dodici partite vinte, cinque pareggiate e nove perse con quarantaquattro reti realizzate e trentaquattro incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con otto gol fatti e altrettanti subiti. In serata chiuderà Lazio – Napoli. La squadra di Sarri é chiamata a riscattare la delusione patita in settimana per l’esclusione dalla Europa League: un 2-2 casalingo contro il Porto che non é riuscito a ribaltare il verdetto dell’andata in terra lusitana. Ora per i biancocelesti tutte le attenzioni sono rivolte al campionato, dove sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese e sono sesta, a quattro lunghezze dalla zona Champions League e a quota 43 punti, con un cammino di dodici partite vinte, sette pareggiate e sette perse con cinquantatré reti realizzate e quaranta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, due pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e nove subiti. Stesso percorso e ambizioni ancora più importanti per il Napoli, uscito di scena dalle competizioni europee a seguito del 2-4 patito contro il Barcellona allo Stadio Maradona giovedì scorso. In campionato é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Cagliari ed é secondo a pari merito con l’Inter, che però deve ancora recuperare una gara, a due lunghezze dalla capolista Milan, a quota 54 punti, con un cammino di sedici partite vinte, sei pareggiate e quattro perse cinquantasette reti realizzate e diciotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittorie,tre pareggi e una sconfitta con sette gol fatti e altrettanti subiti.

Tra i posticipi di Serie B spicca Monza – Lecce. Da una parte la squadra di casa che arriva dalla recente vittoria esterna contro il Pordenone ultimo in classifica, che è stato superato per 4-1 lo scorso 22 febbraio. Attualmente il Monza occupa la 5a posizione in classifica a quota 44 punti, alle spalle dei rivali del Pisa con 46 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione salentina che arriva invece dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella dello scorso 23 febbraio, data in cui i pugliesi sono stati superati per 2-1 allo Stadio Comunale Via del Mare. Lecce che al momento occupa la seconda posizione in classifica a quota 46 punti, a pari merito con Cremonese e Pisa. Contemporaneamente si gioca Brescia – Frosinone. Da una parte la squadra di casa che arriva dalla recente e pesante sconfitta esterna contro il Frosinone, che si è imposto sui calabresi per 3-0 lo scorso 23 febbraio. Attualmente la Reggina occupa la 12a posizione in classifica a quota 32 punti, alle spalle dei rivali del Como con 34 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata dal commissario tecnico Luca D’Angelo, che arriva invece dal deludente pareggio casalingo contro il Parma dello scorso 22 febbraio, data in cui i neroazzurri non sono andati oltre lo 0-0 all’Arena Garibaldi.

Riparte anche la Serie C con Modena e Reggiana in testa appaiate al Girone B e Bari largamente al Girone C. In Premier League il Liverpool fa visita al Burnley.

Calcio in tv oggi 27 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

DC United-Charlotte (MLS) – DAZN

Inter Miami-Chicago Fire (MLS) – DAZN

01.30

Independiente-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA

02.00

Cruz Azul-Santos Laguna (Liga MX) – ONEFOOTBALL

04.00

Pumas-America (Liga MX) – ONEFOOTBALL

07.03

Kashima-Yokohama FM (J-League) – ONEFOOTBALL

08.30

Daegu-Jeonbuk (K-League) – ONEFOOTBALL

08.45

Perth Glory-Western United (A-League) – DAZN

10.30

Verona-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Bologna-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.15

AZ-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Vitesse-NEC (Eredivisie) – MOLA

12.30

Torino-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Milan-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Empoli-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

13.00

Monaco-Reims (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Hibernian-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

14.00

Villarreal-Espanyol (Liga) – DAZN

AaB-Silkeborg (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Nordsjaelland-Randers (Superligaen) – ONEFOOTBALL

14.30

Renate-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Padova-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Olbia-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pontedera-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Lucchese-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona Matelica-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Vis Pesaro-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Siena-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Pistoiese-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fasano-Bitonto (Serie D) – SPORTITALIA

Roma-Inter (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Pomigliano-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

Cesena-Roma (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

Sparta-PSV (Eredivisie) – MOLA

15.00

Verona-Venezia (Serie A) – DAZN

West Ham-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Genoa-Lecce (Campionato Primavera) – SI LIVE

Sigma Olomouc-Teplice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Karviná-Ceske Budejovice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Hradec Kralové-Slavia Praga (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Mohun Bagan-Bengaluru (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

Radomiak Radom-Lechia Danzica (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

15.30

Monza-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Reggina-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Cittadella-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Ascoli-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

Bochum-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Viborg-Copenhagen (Superligaen) – ONEFOOTBALL

16.15

Siviglia-Betis (Liga) – DAZN

16.45

Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.05

Troyes-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Chelsea-Liverpool (League Cup) – DAZN

Augsburg-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

Juventus U23-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Pergolettese-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Patria-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Verona-Seregno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30

Mantova-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

18.00

Spezia-Roma (Serie A) – DAZN

Sparta Praga-Zlin (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

OB-Midtjylland (Superligaen) – ONEFOOTBALL

18.30

Real Sociedad-Osasuna (Liga) – DAZN

Panathinaikos-AEK (Greece Super League) – MOLA

19.00

Benfica-Vitoria (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

20.00

Flamengo-Resende (Campionato Carioca) – SOLOCALCIO

20.45

Lazio-Napoli (Serie A) – DAZN

Lione-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Barcellona-Athletic (Liga) – DAZN

21.30

Porto-Gil Vicente (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

23.15

River Plate-Racing (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.