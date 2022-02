Foggia – Bari 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FOGGIA- Sabato 26 febbraio, alle ore 18.30, allo Stadio “Pino Zaccheria”, andrà in scena Foggia – Bari, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. Il Foggia viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro la Turris ed é nono, a pari merito con il Picerno, a quota 39 punti, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e sette sconfitte; quarantadue gol fatti e trentacinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due successi, due pareggi e una sconfitta con otto reti siglate e sei incassate. Nel turno precedente il Bari ha vinto di misura contro il Picerno; si presenta all’appuntamento al primo posto in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sul Catanzaro, a quota 58 punti e con un cammino di diciassette vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, con quarantasette gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando quattro reti e incassandone cinque. All’andata, lo scorso 20 ottobre, é finita 1-1. A dirigere l’incontro sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo di Bergamo e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto uomo sarà invece il signor Paolo Bitonti della sezione di Bologna.

RISULTATO IN DIRETTA: FOGGIA - BARI 2-1 (2'T)

SECONDO TEMPO

20' giallo per Ricci

19' contropiede Foggia con conclusione finale centrale di Ferrante, blocca in due tempi il portiere

17' in campo Girasole per Nicolao che non ce la fa a proseguire

17' problemi per Nicolao che resta a terra

16' da Maita in area per Ricci, cross di prima troppo forte verso il secondo palo dove non c'è nessuno

13' palla lavorata in area da Cheddira che scarica su Ricci ma tentativo da dimenticare

12' su cross di Maiello uscita incerca di Dalmasso, palla sui piedi di Galano che prova a piazzarla con il mancino ma apre troppo il piatto e finisce sul fondo!

12' D'Errico lancia Cheddira ma in area viene anticipato da un monumentale Di Pasquale

10' fermato in offside Cheddira, sale bene la linea difensiva

7' cross di Belli dal fondo, anticipato in area Cheddira e qualche istante più tardi bello spunto in area di D'Errico che calcia di potenza sul primo palo ma Dalmasso gli respinge la conclusione ravvicinata!

5' punizione Foggia dalla sinistra d'attacco, palla scodellata in area dove Ferrante viene anticipato

4' giocata di Galano su Petermann ma quasi al limite dell'area si allunga troppo la sfera e la perde

2' Curcio per Rizzo, filtrante geniale in area ma ottimo tempo di uscita per Polverino che blocca a terra

squadre in campo per il secondo tempo, si riparte con il calcio d'avvio per il Bari

in campo Polverino per Frattali la novità in casa Bari. Possibile qualche problema fisico per lui

PRIMO TEMPO

47' duplice fischio dell'arbitro e le squadre fanno agli spogliatoi. All'intervallo 2-1 del Foggia sul Bari. Piccola pausa e torniamo per vivere le emozioni anche del secondo tempo

46' giallo all'indirizzo di Di Paolantonio e ultima chance per questo tempo a favore del Bari, scambio con Galano che prova dall lunga distanza ma il suo mancino si spegne di alcuni metri a lato

45' sono 2 i minuti di recupero

45' traversone di Nicolao per il colpo ti testa di Merola in area, palla di poco alta sopra la traversa!

42' giallo per Garofalo che non era nella lista dei diffidati: batte Maiello, in area non riesce a bloccarla Dalmasso ma la difesa riesce ad allontanare. Qualche secondo più tardi lancio per Antenucci fermato in offside

42' uscita tempestiva con i piedi fuori area di Dalmasso, qualche rischio per la difesa

41' palla in area per Cheddira che in posizione molto defilata difetta nel controllo con il destro, rimessa dal fondo

38' alza la pressione il Bari che recupera palla sulla trequarti d'attacco e prova a ragionare

36' gioco fermo, a terra Petterman e staff medico in campo

35' palo terrificante di Cheddira! Controllo nello stretto del giocatore bravo a girarsi sulla sua destra e a calciare da posizione defilata, legno che salva Dalmasso quindi sempre in area tap in di Galano che spreca tutto calciando alto

34' prova dalla lunga distanza Petermann ma alza la mira

33' trattenuta di Rizzo su Maita a centrocampo, solo richiamo verbale per lui

30' lungo lancio di Sciacca per Merola che ingaggia una sfida con Terranova bravo a coprire l'uscita in presa bassa di Frattali

27' tentativo di Merola in area, palla deviata dalla difesa in angolo. Nell'occasione bell'azione impostata da Curcio sulla trequarti. Sul corner traiettoria bassa, allontana Cheddira

26' conclusione centrale di Galano, blocca Dalmasso senza problemi

23' MEROLAAA!!! TORNA IN VANTAGGIO IL FOGGIA!!! Incredibile allo Zaccheria! Sponda di Curcio per il compagno che calcia in corsa con il mancino dal limite. Una conclusione verso il palo alla sinistra di Frattali ingannato dal terreno viscido e sfera passa sotto le braccia

21' CHEDDIRA!!!! PAREGGIO DEL BARI!!! Bolide di Maita con il destro dai 25 metri e palla che sbatte sotto la traversa. Come un falco il numero 11 fa un tap in in spaccata da due passi anticipando il marcatore

20' filtrante in area leggermente lungo per Galano anticipato dall'uscita del portiere

18' chiusura corretta della difesa ai 25 metri su Galano

15' cross basso dal fondo di Cheddira, sul primo palo interviene in anticipo Dalmasso

13' angolo della sinistra di Maiello verso il secondo palo su Gigliotti anticipato dalla difesa. Il giocatore è uscito un pò malconcio dall'ultimo contrasto e rimessa laterale alta per i biancorossi

12' CURCIO!!! VANTAGGIO DEL FOGGIA!!! Cross perfetto di Nicolao sul primo palo dove il compagno si avventa, anticipando il marcatore e batte Frattali con un preciso colpo di testa!

9' chiusura fallosa ai 25 metri su Merola, in ritardo Ricci: batte Ferrante di potenza con il mancino ma palla a lato alla destra del portiere

8' lancio per Antenucci che non riesce ad agganciare la sfera e padroni di casa tornano in possesso palla

5' lancio di Curcio in area per Ferrante che sul secondo palo passa dietro alla difesa quindi non trovando lo spiraglio per colpire scarica dietro su Petermann. Il giocatore non calcia di prima ma si crea spazio e viene murato dalla difesa

4' verticalizzazione di Antenucci per Cheddira, partito davanti alla linea difensiva. Fischiato il fuorigioco

3' raddoppio di marcatura efficace a centrocampo su Galano e possesso palla per la squadra di casa

1' lancio per Ferrante che prova a farsi spazio sulla sinistra ma la difesa riesce a coprire, rimessa dal fondo per Frattali

Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Foggia in maglia scura, Bari a sfondo bianco

Ci siamo! Foggia e Bari in campo, tutto pronto all'inizio

Pioggia battente sul terreno di gioco, ricordiamo che l'incontro partirà alle ore 18.35

Cari amici di Calciomagazine un saluto e benvenuti alla diretta del derby pugliese tra Foggia e Bari. Saremo pronti a commentare l'incontro a partire dall'ingresso in campo delle due squadre. Di seguito il tabellino completo del match con le scelte dei due allenatori. Restate collegati per non perdervi nulla di questa interessante sfida.

TABELLINO

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso, Di Pasquale, Ferrante, Curcio (c), Merola, Sciacca, Garofalo, Petermann, Di Paolantonio, Rizzo A., Nicolao (dal 18' st Girasole). A disposizione: Alastra, Gallo, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Turchetta, Tuzzo, Buschiazzo. Allenatore: Z. Zeman

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello, D’Errico, Galano, Antenucci (c), Cheddira. A disposizione: Polverino, Celiento, Di Cesare, Bianco, Simeri, Citro, Misuraca, Mazzotta, Pucino, Scavone, Paponi, Mallamo. Allenatore: M. Mignani

Reti: al 12' pt Curcio, al 21' pt Cheddira

Ammonizioni: Garofalo, Di Paolantonio, Ricci

Recupero: 2 minuti nel primo tempo