Il 27 settembre 2021 i posticipi di Serie A e Liga saranno visibili su DAZN e Sky, quello di Serie C su Eleven Sports e Rai Sport

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 27 settembre c’é il posticipo di Serie A, Venezia – Torino. Da una parte c’è la squadra di Zanetti che viene dalla sconfitta esterna contro il Milan ed in classifica occupa la terzultima posizione con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che è reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio ed in classifica occupa la nona posizione, insieme all’Udinese, con 9 punti.

In Premier League si giocherà Crystal Palace – Brighton. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Liverpool e in classifica sono quattordicesimi con 5 punti. A quota 12 gli ospiti, sesti e reduci dalla vittoria casalinga pe 2-0 contro lo Swansea.

Per la settima giornata di Liga Celta Vigo – Granada. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Levante e in classifica sono diciassettesimi con 4 punti. A quota 3 gli ospiti, diciottesimi e reduci dalla sconfitta interna per 2-3 contro la Real Sociedad.

C’é poi il posticipo della quarta giornata del Girone C di Serie C: Catanzaro – Catania. Da una parte del campo troviamo i calabresi allenati da Calabro, che in questo avvio di campionato hanno raccolto ben 6 punti nel corso delle prime quattro giornate. Dall’altra parte del campo ci saranno gli etnei allenati da Baldini, che attualmente occupano soltanto la 17a posizione in classifica, con 3 punti. Con una sola vittoria all’attivo, e ben 3 sconfitte, il Catania deve assolutamente riportare un risultato utile se spera di allontanarsi dalla zona retrocessione

Calcio in tv oggi 27 settembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

20.45

Venezia-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Catanzaro-Catania (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

Crystal Palace-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Celta-Granada (Liga) – DAZN

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.