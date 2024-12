Nella guida tv del 29 dicembre 2024 gli anticipi della 18ma giornata di Serie A su DAZN; Juventus-Fiorentina anche su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di domenica 29 dicembre ci sono le gare della diciottesima giornata di Serie A. La capolista Atalanta é stata fermata all’Olimpico dalla Lazio. Il Napoli, quindi, secondo a tre lunghezze, ha la possibilità, vincendo contro il Venezia, di riprendersi il primato in classifica, a pari merito con gli orobici. Così come ha la possibilità di ridurre le distanze la Fiorentina, quarta a-7 e con una partita da recuperare. I viola sono attesi a Torino dalla Juventus, l’unica squadra imbattuta del torneo, tornata al successo a Monza dopo quattro pareggi di fila. Ad aprire il programma giornaliero sarà Udinese-Torino, sfida tra due squadre di metà classifica. In serata Milan-Roma: do fronte le formazioni che più hanno deluso in questa prima metà di stagione.

Si gioca la ventesima giornata di Serie B. Il Sassuolo, campione di inverno, riceve il Cosenzaa. Il Pisa, a tre lunghezze, farà visita alla Sampdoria. Lo Spezia, terzo a -6, scenderà in campo a Pisa.

Calcio in tv oggi 29 dicembre 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Udinese-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Cremonese-Brescia (Serie B) – DAZN

15.00

Napoli-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Zona Serie B – DAZN

Bari-Spezia (Serie B) – DAZN

Carrarese-Cesena (Serie B) – DAZN

Mantova-Reggiana (Serie B) – DAZN

Modena-Sudtirol (Serie B) – DAZN

Sassuolo-Cosenza (Serie B) – DAZN

15.30

Leicester-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

16.00

Tottenham-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT ARENA e NOW

17.15

Zona Serie B – DAZN

Juve Stabia-Frosinone (Serie B) – DAZN

Catanzaro-Salernitana (Serie B) – DAZN

Cittadella-Palermo (Serie B) – DAZN

18.00

Juventus-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.15

West Ham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

20.45

Milan-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30

Sporting-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

Gli incontri trasmessi in diretta da Sky sono visibili su SkyG, app scaricabile gratuitamente. Disponibili anche su NOW.