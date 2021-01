Il 3 gennaio 2021 si gioca la 15° giornata di Serie A. Spazio anche alla 17° giornata di Liga e Premier League e alla 14° giornata di Bundesliga

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 3 gennaio c’é la tredicesima giornata di Serie A. Si comincia con il lunch match di San Siro, dove l‘Inter ospiterà il Crotone. Nel pomeriggio, alle 15, saranno sette le sfide in programma. Il sorprendente Sassuolo sarà atteso dall’importante sfida del Gewiss Stadium di Bergamo contro l‘Atalanta. Il Napoli affronterà il Cagliari mentre la Lazio cercherà riscatto a Marassi contro il Genoa. La Roma avrà come obiettivo quello di difendere il terzo posto affrontando la Sampdoria. In programma anche Fiorentina – Bologna, Parma-Torino e Spezia – Verona. Alle 18 il Milan farà visita al Benevento dell’ex Filippo Inzaghi. Chiuderà il turno Juventus – Udinese.

Per la diciassettesima giornata di Premier League si giocano Newcastle-Leicester, Chelsea-Manchester City; per la diciassettesima giornata di Liga Alaves – Atletico Madrid e Huesca – Barcellona. Borussia Dortmund -Wolfsburg e Bayern Monaco-Mainz per la quattordicesima giornata di Bundesliga.



Calcio in tv oggi 3 gennaio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

12.30

Inter-Crotone (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

13.00

Burnley-Fulham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00

Genoa-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Atalanta-Sassuolo (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Fiorentina-Bologna (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite, 485 digitale terrestre)

Spezia-Verona (Serie A) – SKY SPORT (canale 255 satellite, 486 digitale terrestre)

Cagliari-Napoli (Serie A) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Roma-Sampdoria (Serie A) – DAZN e DAZN1

Parma-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1+

15.15

Newcastle-Leicester (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.30

Borussia Dortmund -Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

16.15

Alaves-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

17.30

Chelsea-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

18.00

Benevento-Milan (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Bayern Monaco-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

20.45

Juventus-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

21.00

Huesca-Barcellona (Liga) – DAZN

