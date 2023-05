Il 3 maggio 2023 le gare della 33ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Atalanta – Spezia, Verona – Inter e Lazio – Sassuolo anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 3 maggio 2023 c’é la trentatreesima giornata del campionato di Serie, che si gioca in turno infrasettimanale.

Potrebbe essere la giornata della matematica assegnazione dello Scudetto al Napoli, dopo il rinvio della scorsa giornata deciso dal pareggio dei partenopei contro la Salernitana. In attesa che la squadra di Spalletti scenda in campo contro l’Udinese nel posticipo la Lazio affronterà il Sassuolo. I biancocelesti dovranno obbligatoriamente vincere; qualora ciò non avvenisse il Ticolore sarebbe matematicamente dei partenopei. Prosegue l’acerrima lotta per un posto in Champions. L’Inter, dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, ha agganciato Milan e Roma in classifica e si é portata a quattro lunghezze dal secondo posto. I nerazzurri faranno visita al Verona, che dopo aver raggiunto lo Spezia, comincia a pensare che la salvezza non sia più un miraggio. Il Milan se la vedrà a San Siro contro un’altra squadra in cerca di ounti prezioni per tentare di non retrocedere: la Cremonese. Impegno in trasferta per la Roma, che affronterà il Monza, che non ha più nulla da chiedere al campionato. La Juventus ospiterà il Lecce, a caccia di punti per conquistare la salvezza il prima possibile. L’Atalanta riceverà lo Spezia, la cui situazione in classifica, come detto, si é molto complicata. La Sampdoria, che dopo il 5-0 rimediato a Firenze ha il destino quasi segnato, riceverà il Torino. La Fiorentina, in gran forma farà visita alla Salernitana.

Dopo un’ampia parentesi dedicata in apertura di giornata al calcio sudamericano, in serata ci sarà spazio anche per alcun posticipi dei massimi campionati europei. In Premier League la capolista Manchester City se la vedrà con il West Ham. In Liga l’Atletico Madrid affronterà il Cadice mentre il Getafe riceverà il Celta Vigo.

Calcio in tv oggi 3 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Liverpool-Argentinos Juniors (Copa Libertadores) – MOLA

Nublense-Aucas (Copa Libertadores) – MOLA

Tolima-San Paolo (Copa Sudamericana) – MOLA

Tacuary-Oriente Petrolero (Copa Sudamericana) – MOLA

Huracan-Danubio (Copa Sudamericana) – MOLA

02.00

Fluminense-River Plate (Copa Libertadores) – MOLA

Atletico Nacional-Olimpia (Copa Libertadores) – MOLA

Corinthians-Independiente Del Valle (Copa Libertadores) – MOLA

Magallanes-Universidad Cesar Vallejo (Copa Sudamericana) – MOLA

Bragantino-Estudiantes (Copa Sudamericana) – MOLA

02.30

Newell’s-Santos (Copa Sudamericana) – MOLA

04.00

Sporting Cristal-The Strongest (Copa Libertadores) – MOLA

16.30

Atalanta-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.00

Zona Serie A – DAZN

Juventus-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Salernitana-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Sampdoria-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 216 Sky)

Atalanta-Spezia (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

19.00

AEK-Olympiacos (Campionato greco) – MOLA

Panathinaikos-PAOK (Campionato greco) – MOLA

19.30

Valencia-Villarreal (Liga) – DAZN

20.15

Chelsea-Liverpool (Women’s Super League) – DAZN

20.30

Union St. Gilloise-Anversa (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

20.45

Stoccarda-Eintracht (Coppa di Germania) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

Zona Serie A – DAZN

Diretta Gol Serie A – SKY SPORT (canale 251)

Milan-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monza-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Verona-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Lazio-Sassuolo (Serie A) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Manchester City-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

22.00

Atletico Madrid-Cadice (Liga) – DAZN

Getafe-Celta (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale