Nella guida TV di domenica 30 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Atalanta-Fiorentina anche su Sky
La programmazione calcistica di domenica 30 novembre èi apre già a mezzanotte con il calcio internazionale. Alle 00.00 l’MLS propone Inter Miami–New York City su Apple TV, mentre alle 01.30 spazio al campionato argentino con Central Cordoba–Estudiantes su Sportitalia e Como TV. Nella notte, alle 03.00, ancora MLS con San Diego–Vancouver Whitecaps.
La mattinata italiana si accende alle 11.00 con il Campionato Primavera: Cagliari–Juventus su Sportitalia e Atalanta–Lazio su Primavera TV. A seguire, alle 12.15, l’Eredivisie con PSV–Volendam su Como TV. Alle 12.30 triplo appuntamento: Lecce–Torino in Serie A su DAZN, Rimini–Torres e Juventus Next Gen–Perugia in Serie C sui canali Sky.
Alle 13.00 la Premier League propone Crystal Palace–Manchester United su Sky, mentre in Scozia si gioca Hibernian–Celtic su Como TV. Sempre alle 13.00, derby Primavera con Inter–Milan su Sportitalia. Alle 13.30 tocca al Belgio con Bruges–Anversa su DAZN, e alle 14.00 la Liga con Real Sociedad–Villarreal.
Il pomeriggio delle 14.30 è ricchissimo: in Serie C si giocano Atalanta–Siracusa, Vicenza–Lecco, Arezzo–Sambenedettese, Inter U23–Pro Vercelli, Trapani–Monopoli, Alcione–Trento (tutti su Sky e NOW). In contemporanea l’Eredivisie propone Telstar–Feyenoord, mentre in Serie D ci sono Este–Legnago e Oltrepò–Folgore Caratese.
Alle 15.00 torna la Serie A con Pisa–Inter su DAZN, la Serie B con Juve Stabia–Monza, e il Primavera con Cremonese–Cesena. Alle 15.05 la Premier League offre tre sfide di cartello: West Ham–Liverpool, Aston Villa–Wolverhampton e Nottingham Forest–Brighton. Alle 15.30 spazio alla Bundesliga con Amburgo–Stoccarda.
Il pomeriggio prosegue alle 16.15 con il derby andaluso Siviglia–Betis su DAZN, e alle 17.15 con il derby ligure di Serie B Spezia–Sampdoria. Alle 17.30 ancora Premier League con Chelsea–Arsenal, e un blocco di gare di Serie C: Foggia–Cosenza, Ternana–Guidonia, Pontedera–Carpi, Campobasso–Pianese, Dolomiti Bellunesi–Giana Erminio.
Alle 18.00 grande sfida di Serie A: Atalanta–Fiorentina su DAZN e Sky. Alle 18.30 la Liga propone Celta–Espanyol, mentre in Belgio si gioca Anderlecht–Union SG. Alle 19.00 il Portogallo offre Sporting–Estrela Amadora, e alle 19.30 la Bundesliga con Friburgo–Mainz.
La serata si apre alle 20.00 con Ajax–Groningen in Eredivisie, e alle 20.30 con due match di Serie C: Potenza–Casarano e Latina–Audace Cerignola. Alle 20.45 riflettori sull’Olimpico per Roma–Napoli in Serie A, mentre in Francia si gioca Lione–Nantes.
Alle 21.00 la Liga propone Girona–Real Madrid, e alle 21.30 il Portogallo con Porto–Estoril. La lunga giornata si chiude alle 22.30 con il campionato argentino: Boca Juniors–Argentinos Juniors su Solocalcio e Como TV.
Calcio in tv oggi 30 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
00.00
Inter Miami–New York City (Playoff MLS) – Apple TV
01.30
Central Cordoba–Estudiantes (Playoff campionato argentino) – Sportitalia, Como TV
03.00
San Diego–Vancouver Whitecaps (Playoff MLS) – Apple TV
11.00
Cagliari–Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia
Atalanta–Lazio (Campionato Primavera) – Primavera TV
12.15
PSV–Volendam (Eredivisie) – Como TV
12.30
Lecce–Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Rimini–Torres (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport (257), NOW
Juventus Next Gen–Perugia (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport (258), NOW
13.00
Crystal Palace–Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW
Hibernian–Celtic (Campionato scozzese) – Como TV
Inter–Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia
13.30
Bruges–Anversa (Campionato belga) – DAZN
14.00
Real Sociedad–Villarreal (Liga) – DAZN
14.30
Atalanta–Siracusa (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport (251), NOW
Vicenza–Lecco (Serie C) – Sky Sport (252), NOW
Arezzo–Sambenedettese (Serie C) – Sky Sport (253), NOW
Inter U23–Pro Vercelli (Serie C) – Sky Sport (254), NOW
Trapani–Monopoli (Serie C) – Sky Sport (255), NOW
Alcione–Trento (Serie C) – Sky Sport (256), NOW
Telstar–Feyenoord (Eredivisie) – Como TV
Este–Legnago (Serie D) – Vivo Azzurro TV
Oltrepò–Folgore Caratese (Serie D) – Solocalcio
15.00
Pisa–Inter (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Juve Stabia–Monza (Serie B) – DAZN, Lab Channel
Cremonese–Cesena (Campionato Primavera) – Primavera TV
15.05
West Ham–Liverpool (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW
Aston Villa–Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport (257), NOW
Nottingham Forest–Brighton (Premier League) – Sky Sport (258), NOW
15.30
Amburgo–Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport (259), NOW
16.15
Siviglia–Betis (Liga) – DAZN
17.15
Spezia–Sampdoria (Serie B) – DAZN, Lab Channel
17.30
Chelsea–Arsenal (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW
Foggia–Cosenza (Serie C) – Sky Sport (252), NOW
Ternana–Guidonia (Serie C) – Sky Sport (253), NOW
Pontedera–Carpi (Serie C) – Sky Sport (254), NOW
Campobasso–Pianese (Serie C) – Sky Sport (255), NOW
Dolomiti Bellunesi–Giana Erminio (Serie C) – Sky Sport (256), NOW
18.00
Atalanta–Fiorentina (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW
18.30
Celta–Espanyol (Liga) – DAZN
Anderlecht–Union SG (Campionato belga) – DAZN
19.00
Sporting–Estrela Amadora (Campionato portoghese) – DAZN
19.30
Friburgo–Mainz (Bundesliga) – Sky Sport (257), NOW
20.00
Ajax–Groningen (Eredivisie) – Como TV
20.30
Potenza–Casarano (Serie C) – Sky Sport (252), NOW
Latina–Audace Cerignola (Serie C) – Sky Sport (253), NOW
20.45
Roma–Napoli (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Lione–Nantes (Ligue 1) – Sky Sport Calcio, NOW
21.00
Girona–Real Madrid (Liga) – DAZN
21.30
Porto–Estoril (Campionato portoghese) – DAZN
22.30
Boca Juniors–Argentinos Juniors (Playoff campionato argentino) – Solocalcio, Como TV