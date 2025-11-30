  1. Home
  2. Calcio in tv
  3. Calcio in tv oggi, 30 novembre 2025: Roma-Napoli e le altre sfide del giorno
Calcio in tv

Calcio in tv oggi, 30 novembre 2025: Roma-Napoli e le altre sfide del giorno

Posted on 30 Novembre 2025 at 30 Novembre 2025 by Marina Denegri
20 0

calcio in tv domenica

Nella guida TV di domenica 30 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Atalanta-Fiorentina anche su Sky

La programmazione calcistica di domenica 30 novembre èi apre già a mezzanotte con il calcio internazionale. Alle 00.00 l’MLS propone Inter Miami–New York City su Apple TV, mentre alle 01.30 spazio al campionato argentino con Central Cordoba–Estudiantes su Sportitalia e Como TV. Nella notte, alle 03.00, ancora MLS con San Diego–Vancouver Whitecaps.

La mattinata italiana si accende alle 11.00 con il Campionato Primavera: Cagliari–Juventus su Sportitalia e Atalanta–Lazio su Primavera TV. A seguire, alle 12.15, l’Eredivisie con PSV–Volendam su Como TV. Alle 12.30 triplo appuntamento: Lecce–Torino in Serie A su DAZN, Rimini–Torres e Juventus Next Gen–Perugia in Serie C sui canali Sky.

Alle 13.00 la Premier League propone Crystal Palace–Manchester United su Sky, mentre in Scozia si gioca Hibernian–Celtic su Como TV. Sempre alle 13.00, derby Primavera con Inter–Milan su Sportitalia. Alle 13.30 tocca al Belgio con Bruges–Anversa su DAZN, e alle 14.00 la Liga con Real Sociedad–Villarreal.

Il pomeriggio delle 14.30 è ricchissimo: in Serie C si giocano Atalanta–Siracusa, Vicenza–Lecco, Arezzo–Sambenedettese, Inter U23–Pro Vercelli, Trapani–Monopoli, Alcione–Trento (tutti su Sky e NOW). In contemporanea l’Eredivisie propone Telstar–Feyenoord, mentre in Serie D ci sono Este–Legnago e Oltrepò–Folgore Caratese.

Alle 15.00 torna la Serie A con Pisa–Inter su DAZN, la Serie B con Juve Stabia–Monza, e il Primavera con Cremonese–Cesena. Alle 15.05 la Premier League offre tre sfide di cartello: West Ham–Liverpool, Aston Villa–Wolverhampton e Nottingham Forest–Brighton. Alle 15.30 spazio alla Bundesliga con Amburgo–Stoccarda.

Il pomeriggio prosegue alle 16.15 con il derby andaluso Siviglia–Betis su DAZN, e alle 17.15 con il derby ligure di Serie B Spezia–Sampdoria. Alle 17.30 ancora Premier League con Chelsea–Arsenal, e un blocco di gare di Serie C: Foggia–Cosenza, Ternana–Guidonia, Pontedera–Carpi, Campobasso–Pianese, Dolomiti Bellunesi–Giana Erminio.

Alle 18.00 grande sfida di Serie A: Atalanta–Fiorentina su DAZN e Sky. Alle 18.30 la Liga propone Celta–Espanyol, mentre in Belgio si gioca Anderlecht–Union SG. Alle 19.00 il Portogallo offre Sporting–Estrela Amadora, e alle 19.30 la Bundesliga con Friburgo–Mainz.

La serata si apre alle 20.00 con Ajax–Groningen in Eredivisie, e alle 20.30 con due match di Serie C: Potenza–Casarano e Latina–Audace Cerignola. Alle 20.45 riflettori sull’Olimpico per Roma–Napoli in Serie A, mentre in Francia si gioca Lione–Nantes.

Alle 21.00 la Liga propone Girona–Real Madrid, e alle 21.30 il Portogallo con Porto–Estoril. La lunga giornata si chiude alle 22.30 con il campionato argentino: Boca Juniors–Argentinos Juniors su Solocalcio e Como TV.

Calcio in tv oggi 30 novembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Inter Miami–New York City (Playoff MLS) – Apple TV

01.30

Central Cordoba–Estudiantes (Playoff campionato argentino) – Sportitalia, Como TV

03.00

San Diego–Vancouver Whitecaps (Playoff MLS) – Apple TV

11.00

Cagliari–Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

Atalanta–Lazio (Campionato Primavera) – Primavera TV

12.15

PSV–Volendam (Eredivisie) – Como TV

12.30

Lecce–Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Rimini–Torres (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport (257), NOW

Juventus Next Gen–Perugia (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport (258), NOW

13.00

Crystal Palace–Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW

Hibernian–Celtic (Campionato scozzese) – Como TV

Inter–Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

13.30

Bruges–Anversa (Campionato belga) – DAZN

14.00

Real Sociedad–Villarreal (Liga) – DAZN

14.30

Atalanta–Siracusa (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport (251), NOW

Vicenza–Lecco (Serie C) – Sky Sport (252), NOW

Arezzo–Sambenedettese (Serie C) – Sky Sport (253), NOW

Inter U23–Pro Vercelli (Serie C) – Sky Sport (254), NOW

Trapani–Monopoli (Serie C) – Sky Sport (255), NOW

Alcione–Trento (Serie C) – Sky Sport (256), NOW

Telstar–Feyenoord (Eredivisie) – Como TV

Este–Legnago (Serie D) – Vivo Azzurro TV

Oltrepò–Folgore Caratese (Serie D) – Solocalcio

15.00

Pisa–Inter (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Juve Stabia–Monza (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Cremonese–Cesena (Campionato Primavera) – Primavera TV

15.05

West Ham–Liverpool (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW

Aston Villa–Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport (257), NOW

Nottingham Forest–Brighton (Premier League) – Sky Sport (258), NOW

15.30

Amburgo–Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport (259), NOW

16.15

Siviglia–Betis (Liga) – DAZN

17.15

Spezia–Sampdoria (Serie B) – DAZN, Lab Channel

17.30

Chelsea–Arsenal (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW

Foggia–Cosenza (Serie C) – Sky Sport (252), NOW

Ternana–Guidonia (Serie C) – Sky Sport (253), NOW

Pontedera–Carpi (Serie C) – Sky Sport (254), NOW

Campobasso–Pianese (Serie C) – Sky Sport (255), NOW

Dolomiti Bellunesi–Giana Erminio (Serie C) – Sky Sport (256), NOW

18.00

Atalanta–Fiorentina (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW

18.30

Celta–Espanyol (Liga) – DAZN

Anderlecht–Union SG (Campionato belga) – DAZN

19.00

Sporting–Estrela Amadora (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Friburgo–Mainz (Bundesliga) – Sky Sport (257), NOW

20.00

Ajax–Groningen (Eredivisie) – Como TV

20.30

Potenza–Casarano (Serie C) – Sky Sport (252), NOW

Latina–Audace Cerignola (Serie C) – Sky Sport (253), NOW

20.45

Roma–Napoli (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Lione–Nantes (Ligue 1) – Sky Sport Calcio, NOW

21.00

Girona–Real Madrid (Liga) – DAZN

21.30

Porto–Estoril (Campionato portoghese) – DAZN

22.30

Boca Juniors–Argentinos Juniors (Playoff campionato argentino) – Solocalcio, Como TV