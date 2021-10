Il 30 ottobre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Torino – Sampdoria anche su Sky

TORINO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 30 ottobre ci sono gli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A e le più importanti sfide dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A. Alle 15.00 é già tempo di big match alla Gewiss Arena tra Atalanta-Lazio: una sfida tra due squadre che vengono da una vittoria, rispettivamente, a Marassi contro la Sampdoria e all’Olimpico contro la Fiorentina. Gli orobici sono quinti con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggio e 2 sconfitte con 18 gol fatti e 12 subiti. I biancocelesti sono sesti, a quota 17 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse; 20 reti realizzate e 17 incassate. Alle 18 la Juventus, dopo la sconfitta a sorpresa contro il Sassuolo, é chiamata a riscattarsi sul campo del Verona.

Gli scaligeri sono decimi, a pari merito con Bologna e Empoli, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggio e 4 sconfitte con 22 gol fatti (secondo miglior attacco del torneo, dietro soltanto a quello dell’Inter) e 19 subiti. I bianconeri sono solo settimi, a pari merito con la Fiorentina, a quota 15 punti, con un percorso di 4 partite vinte, 3 pareggiate e 3 perse; 14 reti realizzate e 13 incassate. In serata, con fischio di inizio alle 20.45, il Torino di Juric riceve in casa la Sampdoria di D’Aversa. I granata vengono dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Milan, e in classifica ora sono tredicesimi con 11 punti, a pari merito con l’Udinese; i blucerchiati sono reduci da una sonora sconfitta contro l’Atalanta per 3-1. Attualmente la formazione ligure occupa la quindicesima posizione in classifica con 9 punti, e deve guardarsi le spalle da Venezia e Spezia, entrambe a quota 8 punti.

In Premier League la capolista Chelsea é impegnata contro il Newcastle mentre il Manchester United deve archiviare il brutto 0-5 subito in casa dal Liverpool e avrà di fronte il Tottenham. In Bundesliga il Bayern Monaco fa visita all’Union Berlino mentre in Liga il Siviglia riceve l’Osasuna,

Anticipo della dodicesima giornata di Serie C é Viterbese – Ancona Matelica. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Lucchese e in classifica sono ultimi con 6 punti, frutto di 1 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte; 9 gol fatti, 17 subiti.

Apre il programma la Major League Soccer.

Calcio in tv oggi 30 ottobre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Verona-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Empoli-Lazio (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Leicester-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Elche-Real Madrid (Liga) – DAZN

Bari-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30

Viterbese-Ancona Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Latina-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30

Monopoli-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Inter-Juventus Women (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN), LA7, LA7D e TIMVISION

Paganese-Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pomigliano-Verona (Serie A femminile) – TIMVISION

15.00

Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN

15.30

Union Berlino-Bayern Monaco (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

16.00

Liverpool-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO

Newcastle-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Siviglia-Osasuna (Liga) – DAZN

17.30

Picerno-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Taranto-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

18.00

Verona-Juventus (Serie A) – DAZN

18.30

Tottenham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Valencia-Villarreal (Liga) – DAZN

Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

19.38

Inter Miami-New York City (MLS) – DAZN

20.45

Torino-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN

21.38

Real Salt Lake-San José Earthquakes (MLS) – DAZN

22.08

New York Red Bulls-Montreal (MLS) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.