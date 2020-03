Giovedì 4 marzo si giocano Juventus – Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia e i posticipi della 27° giornata di Serie B Ascoli – Chievo e Spezia – Pescara. Spazio anche agli ottavi di finale della UEFA Youth League e alla Copa Libertadores

TORINO – Al centro della programmazione televisiva sul calcio di mercoledì 4 marzo c’è Juventus – Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Salvo diverse indicazioni la gara dovrebbe disputarsi a porte aperte con alcune limitazioni: vietata la trasferta per i tifosi provenienti dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e le province di Savona e Pesaro e Urbino. In campionato, nell’ultimo turno disputato, i bianconeri hanno vinto per 1-2 sul campo della Sppal, ma ora, non avendo giocato domenica scorsa, si sono visti soffiare il primo posto in classifica dalla Lazio. Anche i rossoneri si trovano a dover recuperare una partiita; una settimana fa hanno pareggiato a Firenze e attualmente occupano la settima posizione a quota 37. La semifinale di andata si è chiusa sul risultato di 1-1. In tale occasione la Juventus riuscì ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero grazie a un rigore battuto da Cristiano Ronaldo, dopo che il Milan era passato in vantaggio al 16′ della ripresa con Ante Rebic.

Si giocano due posticipi della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Si comincia alle 18.50 con Ascoli – Chievo. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Pescara e attualmente in classifica sono sedicesimi con 31 punti, in zona playout. A quota 37 il Chievo, che dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Livorno è ancora in ottava posizione, in zona playoff. Alle 21 scendono in campo Spezia e Pescara. I liguri, dopo aver perso a Benevento sono quarti con 41 punti; gli abruzzesi, grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Ascoli, sono risaliti in undicesima posizione a quota 35.

Spazio anche agli ottavi di finale della UEFA Youth League. Apre il programma la Copa Libertadores.

Calcio in tv oggi 4 marzo 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

01.30

Caracas-Boca Juniors (Copa Libertadores) – DAZN

16.00

Juventus-Real Madrid (UEFA Youth League) – CANALE 20

18.00

Bayern-Dinamo Zagabria UEFA Youth League) – CANALE 20 (differita)

18.50

Ascoli-Chievo (Serie B) – DAZN

20.45

Juventus-Milan (Semifinale Coppa Italia) – RAI UNO

21.00

Spezia-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: