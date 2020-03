Juventus – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Milan del 4 marzo 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Mercoledì 4 marzo alle ore 20.45 andrà in scena Juventus – Milan, incontro valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2019/2020. Si parte dall’1-1 di San Siro con le reti di Rebic e Cristiano Ronaldo nella seconda frazione di gioco. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla sconfitta di Lione, in Champions League, mentre in campionato i bianconeri dovranno recuperare il match contro l’Inter. Stessa situazione per i rossoneri che non sono scesi in campo contro il Genoa ed in classifica occupano la settima posizione in classifica con 36 punti. Il match verrà disputato a porte aperte ma i tifosi residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non potranno assistere al match.

QUI JUVENTUS – I bianconeri dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-3 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo formato da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Ramsey e Bentancur mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI MILAN – Grossi problemi di formazione per Pioli che dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Il tecnico rossonero dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Donnarumma nuovamente tra i pali, pacchetto difensivo composto da Laxalt e Conti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabbia e Romagnoli. A centrocampo Bennacer e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Bonaventura, Calhanoglu e Leao alle spalle di Rebic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Milan, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1 e in streaming su RAI Play.

Le probabili formazioni di Juventus – Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Pjanic, Bentancur, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Laxalt, Gabbia, Romagnoli, Conti, Kessié, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Leao, Rebic, Allenatore: Pioli

STADIO: Allianz Stadium