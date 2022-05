Il 5 maggio 2022 le semifinali di ritorno di Europa League e di Conference League saranno trasmessi in diretta su DAZN e Sky, il recupero di Serie A su DAZN

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 5 maggio ci sono le semifinali di andata di Europa League. Partiamo da Rangers – RB Lipsia. Il Lipsia é arrivato fin qui dopo aver eliminato ai quarti l’Atalanta e prima ancora la Real Sociedad e lo Spartak Mosca a tavolino Spartak Mosca, causa estromissione delle squadre russe dai tornei UEFA. Gli scozzesi, invece, sono arrivati secondi nel Gruppo A, alle spalle del Lione e davanti a Sparta Praga e Brondby; dopodiché hanno avuto la meglio su Borussia Dortmund e Stella Rossa. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei tedeschi. Contemporaneamente si gioca West Ham – Francoforte.Il West Ham é arrivato primo nel Gruppo H; poi ha superato negli ottavi il Siviglia e il Lione nei quarti. L’Eintracht ha vinto il Gruppo D che comprendeva anche Olympiakos, Leicester e Legia: negli ottavi eliminato il Betis e ai quarti il Barcellona. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore degli inglesi.

In campo anche la Conference League con la Roma impegnata per la semifinale in casa contro il Leicester. Si riparte dall’1-1 dell’andata quando a Pellegrini aveva risposto Lookman nella ripresa. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento e l’attuale stato di forma. La Roma, avendo vinto il girone di qualificazione, ha saltato i sedicesimi di finale mentre agli ottavi ha eliminato il Vitesse vincendo 0-1 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno e ai quarti i norvegesi del Bodo/Glimt, che già aveva incontrato nella fase a gironi, con un sonoro 4-0 al ritorno dopo il 2-1 dell’andata. In campionato i giallorossi vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Bologna e sono quinti in classifica, a pari merito con la Lazio, con 59 punti, frutto di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, con cinquantacinque gol siglati e quaranta incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con sette reti segnate e quattro subite. Il Leicester é arrivato a questo punti della competizione dopo aver eliminato, nell’ordine, Randers, Rennes e PSV. In Premier League é reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Tottenham ed é undicesimo con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte con quarantotto reti siglate e cinquantaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato tre volte e perso due segnando sei gol e subendone cinque. Contemporaneamente si gioca l’altra semifinale Feyenoord – Marsiglia. Ai quarti di finale il Feyenoord ha superato i cechi dello Slavia Praga. Il Marsiglia ha invece avuto la meglio sui greci del PAOK Salonicco. Si riparte dal 3-2 dell’andata in favore degli olandesi.

Si gioca anche Salernitana – Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A. I campani vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Atalanta che ha fatto seguito a tre vittorie di fila. Dieci punti in due settimane che hanno rilanciato la squadra di Nicola verso una salvezza che fino a quel momento sembrava ormai insperata: ora è risalita al terzultimo posto, a due sole lunghezze dal Cagliari, prossima avversaria, con 26 punti in classifica, frutto di sei vittorie, otto pareggi e 20 k.o. I lagunari vengono, infatti, da otto k.o. di fila, ultimo dei quali quello rimediato sul campo della Juventus e sono ultimi con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e ventidue sconfitte, con ventotto reti fatte e sessantatré subite. L’ultimo precedente, in terra campana, tra le due squadre risale alla stagione 2019-2020, quando in Serie B i padroni di casa vinsero 2.0

Calcio in tv oggi 5 maggio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Talleres-Flamengo (Copa Libertadores) – DAZN

01.38

Toronto-Cincinnati (MLS) – DAZN

02.00

Always Ready-Boca Juniors (Copa Libertadores) – DAZN

Birmingham Legion-Miami FC (USL Championship) – ONEFOOTBALL

04.00

Seattle Sounders-Pumas (CONCACAF Champions League) – ONEFOOTBALL

07.00

Jeonbuk-Seoul (K-League) – ONEFOOTBALL

09.30

Suwon Samsung-Ulsan (K-League) – ONEFOOTBALL

16.30

Daugavpils-RFS (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

17.00

Spartaks-Valmiera (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

18.00

Salernitana-Venezia (Serie A) – DAZN

21.00

Roma-Leicester (Conference League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Eintracht-West Ham (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

Rangers-Lipsia (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Marsiglia-Feyenoord (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.