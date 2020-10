Il 5 ottobre 2020 si gioca il posticipo della 2° giornata del Girone B di Serie C. Spazio anche al calcio femminile e alla Mayor League Soccer

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 5 ottobre c’é Arezzo – Perugia, posticipo della secondaa giornata del Girone B di Serie C. La squadra toscana viene dalla sconfitta per 21- sul campo del Feralpisalò mentre in Coppa Italia ha perso per 4-0 dalla Cremonese. Gli umbri sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Fano e in Coppa Italia sono stati eliminati dall’Ascoli.

Si gioca anche il posticipo della seconda giornata di Serie A femminile, Milan – Juventus: due squadre che nel primo tempo hanno vinto. Apre il programma la Mayor League Soccer.

Calcio in tv oggi 5 ottobre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

03.3

Real Salt Lake-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

20.30

Milan-Juventus (Serie A femminile) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT SERIE A

21.00

Arezzo-Perugia (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.