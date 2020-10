Juventus – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Napoli del 4 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A

TORINO – Domenica 4 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Napoli, posticipo e match clou della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dal pareggio esterno contro la Roma ed in classifica occupano la sesta posizione con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione partenopea che viene dalla schiacciante vittoria casalinga contro il Genoa ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Inter, Milan, Atalanta e Verona, a punteggio pieno.

La cronaca minuto per minuto

JUVENTUS-NAPOLI IN DIRETTA Domenica 4 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Dubbi per Pirlo che potrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur e Bentancur in cabina di regia con Cuadrado e Kulusevski sulle corsie esterne mentre davanti Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI GATTUSO – Gattuso dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Ospina in porta, pacchetto arretrato formato da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme in cabina di regia mentre davanti spazio a Lozano, Mertens ed Elmas a supporto dell’unica punta Osimhen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Napoli, valevole per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno vederla, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Una seconda possibilità per vedere in diretta streaming la partita è costituita inoltre da Now Tv: il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre infatti, fra i vari eventi sportivi, anche la visione delle partite della Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – Napoli

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Kulusevski; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. Allenatore: Gattuso

STADIO: Allianz Stadium