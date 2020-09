Pari e patta, nel posticipo domenicale della seconda giornata, tra Roma e Juventus con le doppiette di Veretout e Cristiano Ronaldo

ROMA – Nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021 Roma e Juventus si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Primo tempo vibrante con la Roma che va due volte in vantaggio con Veretout (il primo su rigore) mentre nel mezzo c’è il calcio di rigore di Ronaldo. Nella ripresa i bianconeri restano in dieci uomini, per il doppio giallo di Rabiot, ma riescono a pareggiare grazie al solito Ronaldo che fa doppietta di testa. Con questo pareggio la squadra di Pirlo sale a quota 4 punti mentre i capitolini a 1.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ROMA-JUVENTUS 2-2 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 91' Comincia in questo momento il recupero con la Juventus che prova a vincere questa partita. Bianconeri nella metà campo della Roma. 90' Ci saranno tre minuti di recupero in questa seconda frazione di gioco, Juventus nella metà campo della Roma. 87' Subito ammonito il neo entrato Frabotta che diventa il quarto ammonito dell'incontro. 86' Cambio nella Juventus con Pirlo che ha mandato in campo Frabotta al posto di Kulusevski. 85' Può succedere di tutto in questo finale di partita: Roma che lascia spazi importanti al contropiede della Juventus che può sfruttare le corsie esterne per far male alla retroguardia giallorossa. 83' Si fa vedere la squadra di Fonseca con Dzeko che appoggia per il mancino in corsa di Pedro ma la conclusione dello spagnolo si perde alta sopra la traversa. 82' Ha ripreso a giocare la Roma, dopo un breve periodo d'appannamento, ma la Juventus chiude molto bene ogni spazio a disposizione dei capitolini. 80' Seicento secondi più recupero alla conclusione di un match molto intenso e ancora in bilico, 2-2 tra Roma e Juventus con i bianconeri che hanno trovato il pareggio in inferiorità numerica. 78' Carica nuovamente a testa bassa la squadra di Fonseca che sta attaccando a pieno organico a caccia del nuovo vantaggio, si chiude e riparte la Juentus. 76' Fase leggermente statica della gara cin la Roma che sta provando ad alzare nuovamente il baricentro ma la Juve, nonostante l'inferiorità numerica, è ben messa in campo. 74' Molto meglio la Juventus in questi ultimi minuti, i bianconeri stanno giocando decisamente meglio in inferiorità numerica. Non riesce ad uscire dalla propria metà campo la Roma. 72' Sembra aver accusato il colpo la squadra giallorossa. Fonseca opta per un altro cambio mandando in campo Diawara al posto di Pellegrini. 70' All'improvviso arriva il pareggio della Juventus sempre con Cristiano Ronaldo che, su cross di Danilo, stacca più in alto di tutti e insacca. 69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUS! RONALDO! 69' Cambi da una parte e dall'altra con Fonseca che ha mandato in ampo Bruno Peres per Santon mentre Pirlo ha inserito Bentancur al posto di Ramsey. 67' Tra poco ci sarà anche il primo cambio nella Roma con Bruno Peres che prenderà il posto di Santon. Match sempre in bilico ma la Roma, da qualche minuto, ha l'uomo in più visto il doppio giallo rimediato da Rabiot. 65' Seconda chance importante per Dzeko che, su cross di Santon, gira col destro di prima intenzione ma questa volta Szczesny blocca in due tempi. 64' Roma che, adesso, prova a controllare il match con il possesso palla. Juventus in campo col 4-3-2, ci sono ancora tre cambi a disposizione per Pirlo. 63' Doppio giallo per il centrocampista francese che lascia la sua squadra in dieci uomini in questa ultima mezz'ora di partita. 62' CARTELLINO ROSSO PER RABIOT! JUVENTUS IN DIECI ALL'OLIMPICO! 61' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara con la Roma sempre in vantaggio 2-1 sulla Juventus che, poco fa, ha effettuato due cambi. Ancora in panchina Dybala mentre Fonseca non ha ancora effettuato sostituzioni. 59' Doppio cambio per la Juventus con Pirlo che ha appena mandato in campo Arthur e Douglas Costa al posto di McKennie e Morata. 58' Su capovolgimento di fronte chance anche per la Juventus con Ronaldo che calcia al volo, sfruttando un rimpallo su Morata, ma Mirante la fa sua in due tempi. 57' Roma ad un passo dalla terza rete con Dzeko che, dall'interno dell'area, stoppa e calcia col mancino ma da 5 metri calcia sul palo scheggiando il montanto. Che occasione per i giallorossi! 55' Cartellino giallo per Pellegrini, terzo ammonito della partita. 54' Pensa a qualche cambio Andrea Pirlo per provare a vivacizzare la manovra della sua Juventus, un po' troppo prevedibile e poco verticale rispetto alla gara di domenica scorsa. 52' Squillo della compagine capitolina con Pedro che lascia partire una gran conclusione da fuori ma Szczesny alza in corner senza troppi affanni. 51' Roma che sta chiudendo ogni spazio alle offensive della Juventus ripartendo con una certa pericolosità. I giallorossi stanno sfruttando spesso la corsia sinistra di Spinazzola. 49' Ha ricominciato a piovere su Roma ma il manto erboso sembra reggere molto bene. Juventus che ha cominciato questo secondo tempo con un piglio più aggressivo. 47' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori, in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. 46' Ricomincia il secondo tempo di Roma-Juventus. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 47' Torna subito in vantaggio la Roma con un'azione di contropiede micidiale: Mkhitaryan scappa sulla sinistra e mette al centro per Veretout che non fallisce col mancino. 46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! VERETOUT! 45' Palla da una parte e portiere dall'altra. All'improvviso arriva il pareggio della Juventus con il secondo rigore di serata messo a segno da CR7. 44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL JUVENTUS! RONALDO! 44' Punito un fallo di mano di Pellegrini nell'area di rigore della Roma,. C'è Ronaldo dal dischetto. 43' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! 42' Si gioca nella metà campo giallorossa in questo scorcio finale di prima frazione. La Juventus sta provando ad abbozzare una reazione degna di tal nome ma la Roma difende con ordine e compatezza. 40' Non ha ancora calciato verso la porta di Mirante la Juventus in questo primo tempo. Pensieroso Pirlo in panchina, sta pensando a qualche cambio (anche tattico) in vista della seconda frazione di gioco. 38' Sta provando a riorganizzarsi la Juventus dopo lo svantaggio, Roma che mantiene sempre un pressin molto intenso sui portatori di palla di Pirlo. 36' Cartellino giallo anche per Kunbulla, secondo ammonito del match. 35' Dieci minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione con la Roma che è passata in vantaggio grazie al rigore di Veretout. Vedremo se la Juventus riuscirà a reagire nell'immediato. 33' Szczesny intuisce ma la sfera si insacca grazie al calcio di rigore di Veretout. Si stappa il match dell'Olimpico con i giallorossi avanti sui bianconeri! 32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! VERETOUT! 31' Piatto mancino di Veretout dai 20 metri e braccio larghissimo di Rabiot. Rigore netto per la Roma con lo stesso Veretout che va sul pallone. 30' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! 29' Riprende a palleggiare la Roma ma il pressing della Juventus è efficace. Serve un episodio che, in qualche modo, possa vivacizzare il match. 27' Qualche interruzione di troppo in questi ultimi minuti. Una sola grande occasione, per la Roma, fino a questo momento, e nulla più in questo posticipo domenicale della seconda di Serie A. 25' Ritmi che non riescono ad alzarsi, le due squadre si rispettano. Juve che tiene più il possesso della sfera in questa fase mentre la Roma aspetta e riparte provando a sfruttare spesso la corsia mancina. 23' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio, sempre 0-0 all'Olimpico ma sta carburando velocemente la squadra di Pirlo. Roma che, ora, fatica un po' di più a ripartire. 21' Qualche errore di tropoo da parte della Juventus negli ultimi trenta metri, soddisfatto Fonseca del comportamento della sua Roma fino a questo momento. 19' Squadre molto corte, match molto tattico ma godibile. Le due squadre si stanno facendo apprezzare in questo primo quarto di partita. Roma in possesso palla ora. 17' Lunghissimo possesso palla della Juventus che sta provando ad aprire le maglie della Roma ma i capitolini stanno chiudendo molto bene ogni spazio alle offensive della squadra di Pirlo. 15' Molto aggressiva la squadra di Fonseca che si prende dei rischi nel pressing a tutto campo nei confronti della Juventus. Si fanno sentire i 1000 tifosi presenti qui all'Olimpico. 13' Colossale occasione per la Roma con una grandissima giocata di Mkhitaryan che si beve Danilo ed entra in area ma calcia addosso a Szczesny. Che chance per i giallorossi! 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via senza particolari squilli, sempre 0-0 all'Olimpico tra Roma e Juventus. Compagini molto corte sul rettangolo di gioco. 9' Sta aumentando i ritmi la squadra di Pirlo che, da qualche minuto a questa parte, ha preso in mano il pallino del gioco. Roma che, dal canto suo, mantiene il pressing alto sui portatori di palla bianconeri. 7' Si stanno studiando le due squadre in questo primo scorcio di partita. Comincia a prendere campo anche la Juventus con un possesso palla piuttosto verticale, per ora confermato il 3-4-1-2. 5' Squadre che hanno cominciato la stagione in modo diametralmente opposto: la Juventus ha vinto 3-0 contro la Sampdoria mentre la Roma ha perso 3-0 a tavolino contro il Verona. Buona personalità da parte dei capitolini in questi primi minuti. 3' Buona partenza da parte della Roma che sta provando a prendere in mano il pallino del gioco, pressing coordinato della Juventus nella zona nevralgica del campo. 1' PARTITI! E' cominciata Roma-Juventus! 20.43 I giocatori di Roma e Juventus fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico ricaldamento pre-partita. 19.44 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per la Roma con Pedro e Mkhitaryan a supporto di Dzeko mentre la Juventus risponde col 3-4-1-2 con Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo. 19.40 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Juventus, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon (68' Bruno Peres), Pellegrini (72' Diawara), Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Boer, Pau Lopez, Calafiori, Bruno Peres, Villar, Cristante, Diawara, Antonucci, Kluivert, Carles Perez. Allenatore: Fonseca JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie (58' Arthur), Kulusevski (85' Fabotta); Ramsey (68' Bentancur); Morata (58' Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Frabotta, Portanova, Bentancur, Douglas Costa, Arthur, Vrioni, Dybala. Allenatore: Pirlo RETI: 31' Rig. Veretout (R), 44' Rig. Ronaldo (J), 45' 1' Veretout (R), 69' Cristiano Ronaldo (J) AMMONIZIONI: Rabiot, Frabotta (J), Kumbulla, Pellegrini (R) ESPULSIONI: Rabiot (J) RECUPERO: 1' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Olimpico di Roma

La presentazione del match

Da una parte troviamo la compagine capitolina che ha cominciato la stagione in modo pessimo vista la sconfitta a tavolino subita dal Verona e le frizioni interne tra dirigenza e staff tecnico. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che hanno esordito battendo la Sampdoria, tra le mura amiche, senza troppi affanni. L’incontro dell’Olimpico verrà diretto dal signor Pairetto della sezione di Nichelino.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo Pellegrini e Veretout in cabina di regia con Spinazzola e Santon sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pedro e Mkhitaryan a supporto del rientrante Dzeko.

QUI JUVENTUS – Pirlo non dovrebbe discostarsi dal 3-4-1-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto difensivo composto da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo McKennie e Rabiot in cabina di regia con Cuadrado e Frabotta sulle corsie esterne mentre davanti Ramsey agirà a supporto del tandem offensivo composto da Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Juventus, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La sfida sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

Le probabili formazioni di Roma – Juventus

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Olimpico