Diretta Barcellona – Villarreal 4-0: risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Villarreal del 27 Settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la terza giornata di Liga spagnola, calcio d’inizio alle ore 21:00

BARCELLONA – Questa sera, domenica 27 Settembre, alle ore 21:00 si giocherà Barcellona – Villarreal, match valevole per la terza giornata di Liga spagnola 2020/2021.



Il tabellino minuto per minuto

FC BARCELONA: Neto; Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, Coutinho, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ansu Fati. A disposizione: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Junior Firpo, Ronald Araújo, Santiago Ramos Mingo, Carles Aleñá, Miralem Pjanić, Rafinha, Riqui Puig, Ousmane Dembélé, Pedri, Trincão. Allenatore: Ronald Koeman.



VILLARREAL CF: Asenjo; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Dani Parejo, Francis Coquelin, Moi Gómez, Gerard, Samuel Chukwueze, Paco Alcácer. A disposizione: Gerónimo Rulli, Ramiro Funes Mori, Jaume Costa, Lanchi, Iborra, Trigueros, Álex Baena, Carlos Bacca, Takefusa Kubo, Fer Niño. Allenatore: Unai Emery.



Reti: al 15' pt Ansu Fati, al 19' pt Ansu Fati, al 35' pt Lionel Messi.

La presentazione del match

Esordio in Liga per il Barca che dopo un estate difficile, caratterizzata dal caso Messi, il nuovo allenatore Koeman ha fatto partire una sorta di rivoluzione per riportare i blaugrana al successo dopo una stagione, la scorsa, con zero trofei in bacheca. Match non semplice per il Barca che dovrà affrontare un Villarreal che ha già disputato due giornate di campionato ottenendo una vittoria e un pareggio. Tuttavia con il ritorno di Leo Messi in campo ci si aspetta un incontro scintillante.

QUI BARCELLONA – Per i blaugrana di Koeman si fa riferimento ad un 4-2-3-1 con Neto in porta, la solita difesa a 4 con Roberto, l’ormai bandiera Pique, Lenglet e Jordi Alba. Centrocampo a 2 con l’intoccabile Busquets e l’ormai affermato De Jong, e sulla trequarti vedremo il trio composto da Messi, Coutinho e il giovane Fati, che agirà alle spalle del campione del mondo Griezmann.

QUI VILLARREAL – Il sottomarino giallo come nel finale della scorsa stagione, ha iniziato la nuova con buone prestazioni e si affiderá ad un già collaudato 4-4-2 con Asensio tra i pali, difesa a 4 formata da Mario Gaspar, Funes Mori, Pau Torres e Estupinan. Centrocampo dove si schierano in cabina di regia gli intoccabili nelle gerarchia del Villareal, Parejo e Coquelin, mentre più liberi di agire nella manovra offensiva Chukwueze e Moi Gomez. In avanti la coppia Gerard Moreno, Alcacer.

Dove vederla in tv e streaming

Le probabili formazioni di Barcellona – Villareal

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansie Fati; Griezmann. Allenatore: Koeman

VILLAREAL (4-4-2): Asensio; Mario Gaspar, Funes Mori, Pau Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Coquelin, Noi Gomez; Moreno, Alcacer. Allenatore: Emery