Il 6 agosto 2022 le gare della Coppa Italia saranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset; quelle di Bundesliga e Premier League su Sky

La programmazione sul calcio in TV di sabato 6 agosto si apre poco dopo la mezzanotte con la Copa de la Liga Profesional Argentina e precisamente con Gimnasia La Plata-Godoy Cruz. Proseguono le gare del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia: il Pisa ospita il Brescia, lo Spezia riceve il Como, l’Empoli sfida la SPAL mentre il Torino riceve i Palermo. Prima giornata per i massimi campionati europei. Occhi puntati in Bundesliga dove scendono in campo Dortmund e Leverkusen, rispettivamente, secondo e terzo nell’ultimo campionato. In Premier League, spicca Fulham – Arsenal mentre in Ligue 1 Clermont – PSG. Al via anche il massimo campionato portoghese, la Liga Portugal con Benfica – Arouca.

Ultime amichevoli prima dell’avvio di campionato:, tutte di Lusso: a Pescara l’Inter sfida il Viilarreal ma si giocano anche Viiladolid – Lazio, Napoli – Espanyol e Vicenza -Milan.

Calcio in tv oggi 6 agosto 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Gimnasia La Plata-Godoy Cruz (Copa de la Liga Profesional) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

01.30

San Paolo-Flamengo (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

04.38

Vancouver Whitecaps-Houston Dynamo (MLS) – DAZN

11.03

Kashima-Hiroshima (J-League) – ONEFOOTBALL

11.33

Kyoto-Kashiwa (J-League) – ONEFOOTBALL

12.30

Suwon-Suwon Samsung (K-League) – ONEFOOTBALL

13.00

Valmiera-Tukums (Latvian Virsliga) – ONEFOOTBALL

13.30

Fulham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

15.30

Borussia M.-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 251)

16.00

Tottenham-Southampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Slovan Liberec-Teplice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Sigma Olomouc-Brno (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Viktoria Plzen-Pardubice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Bodo/Glimt-Odds (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

16.30

Fortuna Sittard-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.00

Ried-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Wolfsberger-LASK (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Dinamo Auto-Zimbru (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

17.30

Bravo-Domzale (Slovenian-League) – ONEFOOTBALL

17.45

Pisa-Brescia (Coppa Italia) – CANALE 20

18.00

Spezia-Como (Coppa Italia) – ITALIA 1

Rosenborg-HamKam (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Zeleziarne Podbrezova-DAC (Slovak Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

Slovan Bratislava-Skalica (Slovak Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

18.30

Everton-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Borussia D.-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

19.00

Vicenza-Milan (Amichevole) – SPORTITALIA

Bohemians Praga-Banik Ostrava (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Petrocub-Dacia Buiucani (Moldovan League) – ONEFOOTBALL

19.30

Hartberg-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

20.00

Valladolid-Lazio (Amichevole) – DAZN

PSV-Emmen (Eredivisie) – MOLA

20.30

Napoli-Espanyol (Amichevole) – SKY SPORT (canale 251, pay per view)

21.00

Clermont-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Empoli-SPAL (Coppa Italia) – CANALE 20

21.08

Atlanta United-Seattle Sounders (MLS) – DAZN

21.15

Torino-Palermo (Coppa Italia) – ITALIA 1

21.30

Porto-Maritimo (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL