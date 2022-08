Elenco delle partite previste per oggi sabato 6 agosto 2022: trasferta per Liverpool e PSG. Amichevoli per Inter, Milan, Napoli, Lazio e Fiorentina

Sabato 6 agosto entrano nel vivo della prima giornata i principali campionati europei che ieri hanno visto negli anticipi non regalare sorpresa. Nella Bundesliga roboante 6-1 del Bayern Monaco sull’Eintracht e sei partite in programma tutte alle ore 15.30 tranne il big match tra Borussia Dortmund e Leverkusen alle 18.30. I cinque volte campioni di Bundesliga e rivali al momento più agguerriti contro il Bayern ma quest’anno senza il bomber Haaland passato al City. Un precampionato un pò difficili per gli ospiti che lo scorso anno chiusero in terza posizione. Nella Ligue 1 si parte alle 17 con Strasburgo – Monaco mentre alle 21 fa il suo esordio il PSG ospite del Clemort. Nella Premier League l’anticipo ha visto il successo esterno delll’Arsenal e inizia la nuova stagione anche il Liverpool che apre il programma alle 13.3o dove affronterà il Fulham in trasferta mentre il Chelsea gioca in casa dell’Everton alle ore 18.30. Con un poker il Benfica ha inaugurato la sua stagione nella Liga Portugal e alle 21.30 proverà a rispodergli il Porto davanti al suo pubblico contro il Maritimo. In sud America ricordiamo come nella notte si apre la Liga Profesional con il Gimnasia che ha già affrontato il Godoy Cruz mentre in Brasile due incontri per la Serie A alle ore 21.30 ovvero Botafogo RJ – Ceara e Juventude – America MG. In Italia da una parte sono attese quattro partite di Coppa Italia e dall’altra diverse amichevoli.

PISA-BRESCIA A TUTTA B, SUGGESTIVO TORINO-PALERMO E LE AMICHEVOLI

Si parte alle 17.45 con Pisa – Brescia che fa già da antipasto dal campionato cadetto dove le due squadre sono chiamate a avere un ruolo da protagoniste anche in questa stagione. All ore 18 invece lo Spezia ospita il Como mentre alle ore 21 l’Empoli se la vedrà con la SPAL. Chiuderà questo programma il suggestivo matche delle ore 21.15 tra Torino e Palermo. Ultime amichevoli per le squadre protagoniste in Serie A. Si parte dal Milan che affronta il Vicenza alle ore 19 mentre alle ore 20 la Lazio affronta gli spagnoli della Valladolid. Alle 20.30 da una parte l’Inter contro gli spagnoli del Villarreal a Pescara mentre il Napoli se la vedrà con l’Espanyol. Ultimo test a partire sarà alle ore 21 quello tra gli spagnoli del Betis e la Fiorentina.

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Gimnasia L.P. – Godoy Cruz 00:00

Banfield – Patronato 02:30

Sarmiento Junin – Lanus 02:30

Arsenal Sarandi – Atl. Tucuman 18:00

Barracas Central – Racing Club 20:00

Talleres Cordoba – Argentinos Jrs 23:00

Union Santa Fe – Velez Sarsfield 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Lernayin Artsakh 15:30

Alashkert – Ararat 16:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Ried – Sturm Graz 17:00

Wolfsberger – LASK 17:00

Hartberg – Salzburg 19:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – Eupen 16:00

Charleroi – Oostende 18:15

Kortrijk – St. Truiden 18:15

KV Mechelen – Royale Union SG 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Isloch 14:30

Zhodino – Neman 16:30

Dnepr Mogilev – Belshina 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Oriente Petrolero – Palmaflor 01:30

Independiente Petrolero – J. Wilstermann 21:00

Guabira – Royal Pari 23:15

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Ceara 21:30

Juventude – America MG 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Beroe – Cherno More 17:45

CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa 20:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – HFX Wanderers 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Curico Unido 18:30

Cobresal – La Serena 21:00

Everton – U. Catolica 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Dalian Pro – Shanghai Port 11:30

Guangzhou City – Wuhan Three Towns 13:30

Tianjin Jinmen Tiger – Shandong Taishan 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Ind. Medellin – La Equidad 00:45

Patriotas – Cortulua 02:50

Envigado – U. Magdalena 21:00

Tolima – Jaguares de Cordoba 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Puntarenas FC – Zeledon 23:30

CROAZIA HNL

Slaven Belupo – Sibenik 18:55

Istra 1961 – Osijek 21:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Nordsjaelland – Viborg 16:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Tecnico U. – Cumbaya 02:00

Orense – Ind. del Valle 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC – Ghazl El Mahallah 18:30

Pharco – Ismaily 18:30

Pyramids – Arab Contractors 21:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Kuressaare 16:00

Kalju – Tallinna Kalev 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

VPS – Ilves 14:00

Inter Turku – SJK 16:00

Mariehamn – Haka 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo – Monaco 17:00

Clermont – Paris SG 21:00

GALLES COPPA DI LEGA

Aberystwyth – Llanidloes 15:30

Ammanford – Swansea University 15:30

Caersws – Holywell 15:30

Connah’s Q. – TNS 15:30

Guilsfield – Ruthin 15:30

Pontypridd – Carmarthen 15:30

Trefelin – Taffs Well 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Heidenheim 13:00

Paderborn – Hannover 13:00

Regensburg – Norimberga 13:00

Rostock – Bielefeld 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Friburgo 15:30

Bochum – Magonza 15:30

Monchengladbach – Hoffenheim 15:30

Union Berlino – Hertha 15:30

Wolfsburg – Brema 15:30

Dortmund – Leverkusen 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashima – Hiroshima 11:00

Kyoto – Kashiwa 11:30

C-Osaka – Kobe 12:00

Nagoya – Urawa 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Norwich – Wigan 13:30

Bristol City – Sunderland 16:00

Burnley – Luton 16:00

Preston – Hull 16:00

QPR – Middlesbrough 16:00

Reading – Cardiff 16:00

Sheffield Utd – Millwall 16:00

Stoke – Blackpool 16:00

Swansea – Blackburn 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Fulham – Liverpool 13:30

Bournemouth – Aston Villa 16:00

Leeds – Wolves 16:00

Newcastle – Nottingham 16:00

Tottenham – Southampton 16:00

Everton – Chelsea 18:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Vikingur – 07 Vestur Sorvagur 17:00

ITALIA COPPA ITALIA

Pisa – Brescia 17:45

Spezia – Como 18:00

Empoli – Spal 21:00

Torino – Palermo 21:15

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera – Tukums 2000 13:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Jonava 14:00

Zalgiris – Banga 16:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Ettelbruck – Union Titus Petange 19:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Struga – Pobeda 17:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Zacatecas Mineros – Atlante 00:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Mazatlan FC – Guadalajara 04:05

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB ITALIA

Pro Sesto (Ita) – Alcione Milano (Ita) 16:00

Pistoiese (Ita) – San Donato (Ita) 17:30

Aglianese Calcio (Ita) – Pontedera (Ita) 18:00

Lecco (Ita) – Pro Vercelli (Ita) 18:00

L.R. Vicenza (Ita) – Milan (Ita) 19:00

Valladolid (Esp) – Lazio (Ita) 20:00

Inter (Ita) – Villarreal (Esp) 20:30

Napoli (Ita) – Espanyol (Esp) 20:30

Barcellona (Esp) – Roma (Ita) Rinviata

Betis (Esp) – Fiorentina (Ita) 21:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – OFK Petrovac 20:00

Jezero – Arsenal Tivat 20:00

Iskra – Rudar 21:00

Mornar – Sutjeska 21:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Odd 16:00

Rosenborg – Ham-Kam 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Sittard – Ajax 16:30

Cambuur – Excelsior 18:45

PSV – FC Emmen 20:00

Waalwijk – Utrecht 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Tacuary 01:15

12 de Octubre – Libertad 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. San Martin – Alianza Atl. 18:00

AD Cantolao – Sporting Cristal 20:15

Binacional – Ayacucho 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Lechia – Korona 15:00

Jagiellonia – Radomiak Radom 17:30

Slask – Widzew Lodz 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Vizela 16:30

Estoril – Famalicao 19:00

FC Porto – Maritimo 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec – Teplice 16:00

Plzen – Pardubice 16:00

Sigma Olomouc – Brno 16:00

Bohemians – Ostrava 19:00

ROMANIA LIGA 1

Mioveni – FCSB 18:00

Rapid Bucarest – FC Arges 20:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Sp. Mosca 14:00

CSKA Mosca – F. Voronezh 16:30

Akhmat Grozny – Zenit 19:00

Krasnodar – Lok. Mosca 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – St. Mirren 16:00

Motherwell – St. Johnstone 16:00

Rangers – Kilmarnock 16:00

Ross County – Celtic 16:00

SERBIA SUPER LIGA

TSC Backa Topola – Novi Pazar 18:55

Mladost – Radnicki Nis 21:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Domzale 17:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang – Gangwon 12:00

Suwon FC – Suwon 12:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows – Richards Bay 15:00

Marumo Gallants – Stellenbosch 15:00

Orlando – Swallows 15:00

Royal AM – Kaizer 17:30

Maritzburg Utd – Sekhukhune 20:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Norrkoping – Degerfors 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Winterthur 18:00

Grasshoppers – St. Gallen 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Gaziantep 18:15

Besiktas – Kayserispor 20:45

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Nacional – Rentistas 2-0 01:00

River Plate – Plaza Colonia 17:30

Cerro Largo – Wanderers 20:00

USA MLS

Vancouver Whitecaps – Houston Dynamo 04:30

Atlanta Utd – Seattle Sounders 21:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Sogdiana – Pakhtakor 16:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Zamora – Dep. Tachira 01:15

Mineros – Metropolitanos 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh – Hanoi FC 13:00