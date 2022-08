I suggerimenti del giorno sabato 6 agosto 2022 sono dedicati ai massimi campionati tedesco e francese e alla Coppa Italia

Il 6 agosto si giocano le gare della prima giornata di Bundesliga e Ligue 1 e quelle valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Clermont – PSG 2 (ore 21)

Gara inaugurale della Ligue 1 2022-2023. Il Vlermont ha chiuso l’ultima stagione al diciassettesimo posto; obiettivo sarò ancora una volta quello di conquistare la salvezza. Il PSG é Campione di Francia in carica: vorrà confermarsi e fare il meglio possibile anche in Champions.

Dortmund – Leverkusen 1 (ore 18.30)

Incontro valido per la prima giornata di Bundesliga. I padroni di casa vogliono cominciare la stagione al meglio nel tentativo di strappare il titolo al Bayern Monaco dopo anni di incontrastato dominio; gli ospiti ano chiuso l’ultima stagione al terzo posto e puntano a riconfermarsi.

Pisa – Brescia 2 (ore 17.45)

Gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. . La formazione toscana, che nella scorsa stagione é stata sconfitta ai playoff dal Monza col risultato di 4-3, viene da una fase precampionato che l’ha vista vincere 5-0 contro il Palermo e 2-0 contro l’Entella; guidata da Rolando Maran al posto di Luca D’Angelo, esordirà in campionato in trasferta sul campo del Cittadella. Lo stesso giorno il Brescia, affidata a Pep Clotet subentrato ad Eugenio Corini, inizierà il suo percorso nel torneo cadetto ospitando la neopromossa Sudtirol

Spezia – Como 1 (ore 18)

Gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Fino al 2-2 contro l’Angers di qualche giorno fa la squadra di Ivan Gotti aveva sempre vinto: 8-0 con i dilettanti del Gherdeina, 2-1 col Bochum, 3-0 con lo Jablonek, 8-0 con l’ASV Stegen e 5-1 col Padova. Per le Aquile l’esordio in campionato, in programma per il 14 agosto quando alle 20:45 affronteranno l’Empoli tra le mura amiche. Dal canto suo, il Como di Giacomo Gattuso, nonostante il 4-0 subito qualche giorno fa dall’Atalanta, si appresta ad affrontare il torneo cadetto con grandi ambizioni; debutterà al “Sinigaglia” contro un avversario impegnativo quale é il neoretrocesso Cagliari. Sono trentaquattro i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di sette vittorie dei liguri, quattordici pareggi e tredici affermazioni dei lariani.

Empoli – Spal 1 (ore 21)

Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. L’Empoli é una squadra completamente rinnovata rispetto alla precedente stagione, che l’aveva vista chiudere al quattordicesimo posto, a partire dall’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti che ha preso il posto di Aureliano Andreazzoli. Per i toscani l’esordio in campionato é in programma per il 13 agosto allo Stadio “Alberto Picco” contro lo Spezia. Dal canto suo, la SPAL, dopo la difficoltosa salvezza dell’ultima stagione, si appresta ad affrontare un nuovo campionato di Serie B: il debutto é previsto allo Stadio Paolo Mazza contro la Reggina

Torino – Palermo 1 (ore 21.15)

Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Nelle amichevoli precampionato i granata hanno perso 2-1 contro l’Eintracht Francoforte e 1-0 contro il Nizza mentre hanno vinto per 2-0 contro il Mlada Boleslav, per 3-0 contro il Trabzonspor e per 1-0 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. La squadra di Juric esordirà in campionato sabato 13 agosto all’U-Power Stadium contro il Monza. Nel primo turno eliminatorio i rosanero, guidati ad interim da Stefano Di Benedetto dopo le dimissioni del tecnico Baldini, hanno, invece, eliminato la Reggiana grazie a una tripletta di Brunori.

