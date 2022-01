Il 6 gennaio 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Bologna – Inter, Sassuolo – Genoa e Fiorentin – Udinese anche su Sky

BOLOGNA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 6 gennaio c’é la ventesima giornata di Serie A. Un turno a rischio rinvii perché il Covid si é abbattuto pesantemente su molte delle venti squadre. Nell’attesa di capire cosa succederà, andiamo a illustrare cosa invece potrebbe attenderci. Gli occhi sono tutti puntati sull’appassionante corsa allo Scudetto, che vede coinvolte tre squadre: Inter con 46 punti, laureatasi Campione d’inverno, Milan a quota 43 e Napoli a 39. Si comincia alle 12.30 quando al posto del classico lunch match ci sono in programma due gare: la capolista Inter farà visita al Bologna mentre la Sampdoria ospiterà il Cagliari. Alle 14.30 si proseguirà con Lazio-Empoli e Spezia-Verona. Milan-Roma sarà il primo dei due big match di giornata e si giocherà a San Siro alle 18:30. Contemporaneamente andrà in scena lo scontro salvezza tra Salernitana e Venezia. In serata la Fiorentina riceverà l’Udinese mentre all’Allianz Stadium di Torino chiusura col botto del turno calcistico con l’altro big match, Juventus-Napoli.

Calcio in tv oggi 6 gennaio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Bologna-Inter (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Sampdoria-Cagliari (Serie A) – DAZN

14.30

Lazio-Empoli (Serie A) – DAZN

Spezia-Verona (Serie A) – DAZN

16.30

Atalanta-Torino (Serie A) – DAZN

Sassuolo-Genoa (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Milan-Roma (Serie A) – DAZN

Salernitana-Venezia (Serie A) – DAZN

20.45

Juventus-Napoli (Serie A) – DAZN

Fiorentina-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Arsenal-Liverpool (League Cup) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.