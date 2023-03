Il 7 marzo le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League saranno trasmesse su Sky; Chelsea – Dortmund anche in chiaro su Canale 5

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 7 marzo ci sono le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. In campo anche il Chelsea contro il Dortmund. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei tedeschi. Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al Milan. In Premier League i Blues sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Leeds; sono decimi a quota 34, grazie a un percorso di nove partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventiquattro reti realizzate e venticinque incassate. Il Dortmund era arrivato secondo nel Gruppo G alle spalle del Manchester City. In Bundesliga viene dal successo interno per 2-1contro il Lipsia ed é primo, a pari merito con il Bayern Monaco, con 49 punti, frutto di sedici vittorie, un pareggio e sei partite perse, quarantasette gol fatti e ventotto subiti

Contemporaneamente si gioca Benfica – Club Brugge. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei portoghesi. Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H. Nella Liga portoghese é reduce da sette successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-0 contro il Famalicao; é in testa alla classifica, a +8 dal Porto e a quota 54, grazie a un percorso di venti partite vinte, due pareggiate e una persa, cinquantotto reti realizzate e tredici incassate. Il Bruges, alla sua prima partecipazione alla fase ad eliminazione diretta, era arrivato secondo nel Gruppo B alle spalle del Porto. In Jupiler League viene dalla sconfitta esterna per 0-3 contro l’Oostende ed é quarto con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e sei partite perse, quarantasette gol fatti e trentacique subiti.

Si disputano anche le gare di andata degli ottavi di finale della Conference League. Tra le partite in programma c’é Lazio – AZ Alkmaar. La Lazio ha superato il CFR Cluj nello spareggio e in campionato ha sorprendentemente inflitto al Napoli la prima sconfitta casalinga stagionale: gli uomimi di Sarri ora sono terzi in classifica con punti, frutto di quattordici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, quarantun gol fatti e diciannove subiti. L’AZ Alkmaar ha vinto il Girone G di Europa League con 15 punti su 18 disponibili ed é terzo nell’Eredivisie.

Calcio in tv oggi 7 marzo 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

Boca Juniors-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

18.45

Lazio-AZ (Conference League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 254)

21.00

Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e MEDIASET INFINITY

Chelsea-Borussia Dortmund (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e MEDIASET INFINITY

Benfica-Bruges (Champions League) – SKY SPORT (canale 253) e MEDIASET INFINITY

23.00

Audax Italiano-Universidad Catolica (Copa Sudamericana) – MOLA

Tacuary-General Caballero (Copa Sudamericana) – MOLA

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale