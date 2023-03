TORINO – Lunedì 6 marzo, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino – Bologna, Monday Night della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I granata sono reduci dalla sconfitta per 4-2 nel Derby della Mole e sono undicesimi con 31 punti grazie a un cammino di otto partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventisei gol fatti e ventinove subiti. I felsinei hanno collezionato quattro successi nelle ultime cinque partite (contro lo Spezia, la Fiorentina, contro la Sampdoria e domenica scorsa contro l’Inter a San Siro), intervallate soltanto dalla sconfitta casalinga contro il Monza. Sono ottavi con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentuno reti realizzate e trentatré incassate. Sognare un posto in Europa é ancora realtà. Sono centocinquantacinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinquanta vittorie per il Bologna, quarantasei pareggi e cinquantotto affermazioni per il Torino. Nella passata stagione, in terra emiliana, finì 0-0 All’andata, invece, lo scorso 6 novembre, il Bologna si impose per 2-1, con reti di Orsolini e Posch che permisero di rimontare il rigore di Lukic.

RISULTATO FINALE: TORINO-BOLOGNA 1-0

SECONDO TEMPO

45' 4' La partita finisce qui! Vince il Torino! Grazie per averci seguito e alla prossima!

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima della fine del match.

39' Entra Sanabria, esce Seck.

35' Ammonito Vojvoda per fallo su Orsolini.

34' Entra Kyriakopoulos, esce Sosa.

31' Ammonito Schouten per fallo su Sanabria.

28' Entrano Vojvoda per Rodriguez, Aina per Singo e Radonjic per Karamoh.

25' Ammonito Barrow per un fallo su Singo.

24' Ammonito Buongiorno.

21' La punizione battuta da Orsolini si infrange contro la barriera.

15' Eccoci al quarto d'ora, risultato invariato: conduce sempre di misura il Torino.

12' Entra Zirkzee, esce Soriano.

5' Karamoh incoccia da distanza ravvicinata ma, contrastato da Soriano, manda la sfera a fare la barba al palo.

1' Inizia la seconda frazione.

PRIMO TEMPO

45' Il primo tempo termina senza recupero. A più tardi per la cronaca della ripresa!

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

37' Moro lascia partire un cross che però non intercetta alcun suo compagno, nessun problema per Milinkovic-Savic che abbraccia la sfera agevolmente.

30' Raggiunta la mezz'ora, il risultato è dunque cambiato: 1-0 per i padroni di casa. Intanto la squadra di Motta ha iniziato a giocare.

22' Goal del Torino! Karamoh si fa perdonare per l'errore di qualche minuto fa e, servito da Sanabria, sfodera un pallone docile, di punta, battendo Skorupski!

15' Giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia: 0-0.

13' Piattone destro di Miranchuk a girare sul primo palo, ma Karamoh manda tutto all'aria murando il pallone!

10' Dopo dieci minuti siamo sempre fermi sul pareggio a occhiali.

7' La squadra che sta facendo la partita è chiaramente quella di casa.

5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate.

4' Ci prova Sanabria sul primo palo ma Skorupski salva con il piede.

1' Si parte!

Lunedì 6 marzo dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (28' st Aina), Linetty, Ilic, Rodriguez (28' st Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (28' st Radonjic); Sanabria (39' st Sanabria). A disp.: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Bayeye, Aina, Vojvoda, Adopo, Gineitis, Seck, Radonjic. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa (34' st Kyriakopoulos), Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano (12' st Zirkzee); Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Soumaoro, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Medel, Bonifazi, Pyyhtia, Aebischer, Sansone, Zirkzee, Arnautovic. All. Motta.

Reti: 22' pt Karamoh

Recupero: 0' pt, 4' st

Ammoniti: Buongiorno, Barrow, Schouten, Vojvoda