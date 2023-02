Fiorentina – Bologna 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FIRENZE – Domenica 5 febbraio 2023, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Bologna, gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte tra due squadre che si trovano in una tranquilla posizione di metà classifica. I viola in settimana hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo per 2-1 il Torino. Domenica scorsa, dopo due k.o. consecutivi, avevano pareggiato per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio e ora occupano il dodicesimo posto con 24 punti, frutto di sei partite vinte, sei pareggiate e otto perse, ventidue gol fatti e ventisei subiti. I felsinei, dopo il successo casalingo per 2-0 contro lo Spezia, sono noni a quota 26, con un percorso di sei partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, ventisei reti realizzate e trenta incassate. Sono settantasette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di tredici vittorie per la Fiorentina, ventidue pareggi e quarantadue affermazioni per il Bologna. All’andata, lo scorso 11 settembre, al “Dall’Ara” i padroni di casa si imposero per 2-1. Nella passata stagione, invece, al “Franchi”, vinse la Viola grazie a una rete di Torreira.

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - BOLOGNA 1-1 (INTERVALLO)

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo tra Fiorentina e Bologna con il punteggio di 1-0 per i viola. Decide una rete di Saponara al 19'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

46' tentativo con il destro di Jovic dal limite dell'area, palla che scende e Skorupski deve alzare sopra la traversa!

44' 2 minuti di recupero

43' buona chiusura in area di Igor su Soriano, l'azione è partita da una palla recupera alta su Amrabat

36' doppia occasione per la Fiorentina! Su cross dal fondo tentativo molto bello in rovesciata per Saponara che centra la traversa e su tap in ravvicinato di testa di Gonzalez ottimo riflesso di Skorupski in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina

33' tentativo dal limite dell'area per Orsolini ma rasoterra abbondantemente a lato

32' fermato in offside Cambiaso

30' intervento falloso di Igor su Posch, giallo estratto nei confronti del centrale che diffidato salterà la partita con la Juvenuts all'Allianz Stadium

26' conclusione di area di Zirkzee murata da Amrabat e sul contropiede viola buon tempismo per Ferguson in copertura

23' buona ripartenza viola con Barak che taglia verso sinistra sulla trequarti e conclusione dal limite con il mancino troppo larga

22' Schouten recupera palla a centrocampo, lancio su Soriano bravo a dare di prima su Ferguson ma sulla conclusione ravvicinata ottimo intervento di Terracciano!

19' SAPONARAA! PAREGGIO IMMEDIATO DELLA FIORENTINA! Punizione battuta rapidamente a centrocampo, palla dentro di Bonaventura, allontana corto con i pugni Skorupski. Palla sui piedi di Gonzalez che calcia dal limite e sulla traiettoria in area ci arriva il compagno a ingannare il portiere

18' braccio largo di Orsolini su Biraghi, primo giallo del match

17' su angolo dalla sinistra prova di testa Gonzalez da fermo in area ma palla tra le braccia del portiere

17' bel dribbling su Sosa di Dodò e sul cross dal fondo, Lucumi si rifugia in angolo. Sugli sviluppi intervento ad allontanare di Skorupski in uscita

14' ORSOLINIII!!! VANTAGGIO DEL BOLOGNA!! Bella esecusione dal dischetto con il mancino, palla alla sinistra di Terracciano che ha scelto l'angolo opposto

9' prima conclusione in porta per il Bologna. Verticalizzazione per Zirkzee che entra in area e con il destro calcia sul primo palo con Terracciano reattivo di pugni a deviare in angolo! Sul corner grande intervento di Terracciano con una mano sul colpo di testa ben indirizzato di Schouten quindi sul tap in ravvicinato di Ferguson salva Jovic sulla linea! VAR in corso per un tocco di mano successivo di Barak. C'E' IL RIGORE!

6' apertura di Gonzalez per Dodò e sul cross dal fondo in area libera la difesa ospite

4' intervento in gioco pericoloso di Lucumì su Biraghi su palla che sfila sul fondo, non interviene il direttore di gara e rimessa dal fondo per Skorupski

partiti! Calcio d'avvio battuto dal Bologna in maglia gialla, Fiorentina nella tradizionale viola

Fiorentina e Bologna fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire assieme questa partita

Prosegue il pomeriggio in nostra compagnia, dalle ore 18 seguiremo assieme la partita Fiorentina - Bologna valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Cabral, Ikone, Brekalo, Terzic, Ranieri, Martinez Quarta, Venuti, Bianco, Duncan. Allenatore: Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Moro, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Kyriakopoulos, Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Reti: al 14' pt Orsolini (rigore), al 19' pt Saponara

Ammonizioni: Orsolini, Igor

Recupero: 2 minuti nel primo tempo

NOTA: Barak ha causato un rigore