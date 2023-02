Inter – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Milan di Domenica 5 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

MILANO – Domenica 5 febbraio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, con calcio di inizio alle ore 20.45, andrà in scena il Derby della Madonnina numero. L’Inter cercherà di riscattare la sconfitta dell’andata mentre il Milan tenterà di archiviare la cocente e recente sconfitta rimediata in Supercoppa. Come finirà non si sa: di certo lo spettacolo dovrebbe essere assicurato.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Inter, fresca semifinalista di Coppa Italia dopo il successo contro l’Atalanta firmato Darmian, sabato scorso hanno espugnato col risultato di 1-2 il campo della Cremonese; ora occupano la seconda posizione, a -18 dalla capolista Napoli e a+2 dal terzetto formato da Lazio, Milan e Atalanta, con 40 punti, frutto di tredici vittorie, un pareggio e sei sconfitte, quaranta gol fatti e ventisei subiti. Il Milan sta attraversando un periodo a dir poco disastroso. Persa la Supercoppa italiana per opera dell’Inter, eliminati dalla Coppa Italia dal Torino, i rossoneri negli ultimi due turni sono stati prima letteralmente travolti dalla Lazio all’Olimpico e poi in casa dal Sassuolo. Sono a quota 38 grazie a un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, trentanove reti realizzate e ventiquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno collezionato, però, soltanto due punti: decisamente troppo pochi per una squadra che fino a qualche settimana fa aveva concrete ambizioni di Scudetto. Sono 218 i precedenti in competizioni ufficiali tra le due compagini, di cui: 185 in Serie A, 27 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana. Il bilancio racconta di 71 successi del Milan, 67 pareggi e 80 affermazioni dell’Inter. L’ultimo confronto risale allo scorso 3 settembre quando la squadra di Pioli si impose per 3-2.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - MILAN Domenica 5 febbraio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale; quarto uomo Sozza. Alla Var Mazzoleni, assistito da Fabbri. Spezia-Napoli, invece, è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Insieme a lui Preti e Di Iorio assistenti, Marchetti quarto uomo e Aureliano e Paganessi addetti alla Var.

Presentazione del match

QUI INTER – Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Brozovic e Handanovic. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dramian e Dimarco. Coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro.

QUI MILAN – Assenti gli infortunati Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Tomori e Bennacer Piolipotrebbe abbandonare il tradizionale modulo 4-3-2-1 a vantaggio del 4-3-3, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kjaer-Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Pobega e Tonali. Tridente offensivo composto da Saelemaeers, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni di Inter – Milan

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Krunic, Saelemaekers, Giroud, Leao Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.