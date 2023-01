Fiorentina – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Torino di Mercoledì 1° febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 18

FIRENZE – Mercoledì 1° febbraio 2023, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Torino, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

Gara secca, quindi in caso di parità al novantesimo si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore: chi passa il turno affronterà in semifinale finale la vincente tra Cremonese e Roma. La squadra di Italiano ha debuttato nella competizione agli ottavi di finale battendo di misura la Sampdoria. Domenica scorsa, dopo due k.o. consecutivi, i viola hanno pareggiato per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio e ora occupano il dodicesimo posto con 24 punti, frutto di sei partite vinte, sei pareggiate e otto perse, ventidue gol fatti e ventisei subiti. La formazione di Juric ha già eliminato il Palermo (0-3) ai trentaduesimi di finale, il Cittadella (0-4) ai sedicesimi e il Milan (0-1) agli ottavi di finale. In campionato, dopo il 2-2 ottenuto sul campo dell’Empoli, sono decimi a quota 26, con un percorso di sei partite vinte, otto pareggiate e sei perse, diciannove reti realizzate e ventiquattro incassate. L’ultimo confronto risale soltanto a diegi giorni fa quando finì 1-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - TORINO Mercoledì 1 febbraio dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Margani; quarto ufficiale Ferrieri Caputi. Al Var ci sarà Banti, AVAR Marini.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Martinez Quarta e Milenkovic e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Duncan. Sulla trequarti Ikoné, Bonaventura e Gonzalez, di supporto all’unica punta Cabral.

QUI TORINO – Indisponibili Pellegri e Aina. Juric dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. In mezzo al campo Linetty e Ricci con Singo e Vojvoda pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Seck, supportata dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.