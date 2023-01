Empoli – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Torino di Sabato 28 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 15

EMPOLI – Sabato 28 gennaio, allo Stadio “Carlo Castellani”, l’Empoli di Paolo Zanetti affronterà il Torino di Ivan Juric nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

Indice

I toscani, dopo il successo casalingo di misura contro la Sampdoria e quello esterno a San Siro contro l’Inter, sono risaliti al nono posto, in classifica, che occupano con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti. I granata, andando a vincere a Firenze, hanno riscattato subito la sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia nel turno precedente; ora sono a quota con un percorso di sette partite vinte, cinque pareggiate e sette perse, diciannove reti realizzate e venti incassate. Sono ventuno i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di otto vittorie per l’Empoli, dieci pareggi e tre affermazioni del Torino. Nella passata stagione, al Castellani” ebbe la meglio proprio la squadra di Juric grazie alla tripletta di Belotti. All’andata, invece, lo scorso 9 ottobre, finì 1-1: i toscani passarono in vantaggio avanti Destro ma Lukic trovò il pari allo scadere

Cronaca della partita e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI – TORINO]

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - TORINO Sabato 28 gennaio 2023 dalle 14.00 le formazioni ufficiali, dalle ore 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2. Il quarto uomo sarà Cosso di Reggio Calabria. Al Var ci sarà Abbattista di Molfetta, assistito da Maggioni di Lecco.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Indisponibili Tonelli, Destro, Ismajli e Grassi; Henderson fuori per squalifica. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Cacace mentre al centro della difesa dovremmo trovare Luperto e De Winter. A centrocampo Akpa Akpro, Marin e Bandinelli, mentre in avanti a supporto di Caputo spazio a Baldanzi e Bajrami.

QUI TORINO – Tanti problemi derivanti dall’infermeria per Juric: sono, infatti, out per infortunio Pellegri, Aina, Lazaro, Lukic e Schuurs. Il tecnico croato dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. In mezzo al campo Ricci e Adopo con Singo e Vojvoda pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Seck, supportato dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Empoli – Torino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebehui, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Bajrami, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Adopo, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Seck. Allenatore: Ivan Juric

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.