Empoli – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Sampdoria di Lunedì 16 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

EMPOLI – Lunedì 16 gennaio 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Sampdoria, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I toscani, dopo il 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio, sono quattordicesimi con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, quindici gol fatti e ventidue subiti. I blucerchiati, dopo aver iniizato bene il 2023 andando a vincere sul campo del Sassuolo, hanno perso in casa per 0-2 contro la capolista Napoli; ora gli uomini di Stankovic sono penultimi, a pari merito con il Verona e a quota 9, con un cammino di due partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, otto reti realizzate e ben trenta incassate. Sono sedici precedenti tra le due compagini, in terra toscana, con il bilancio di cinque vittorie dell’Empoli, cinque pareggi e sei affermazioni della Sampdoria, che nella passata stagione si impose sia al “Castellani” (0-3) sia al “Ferraris” (2-0).

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - SAMPDORIA Lunedì 16 gennaio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con il commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alberto Santoro di Messina, coadiuvato da Scatragli di Arezzo e Trinchieri di Milano; quarto uomo Sozza di Seregno. Al Var ci saranno Marini di Roma 1, assistito da Guida di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo Luperto e Ismajli. A centrocampo Akpa Akpro, Grassi e Bandinelli, mentre in avanti a supporto dell’ex Caputo e Satriano, spazio a Baldanzi.

QUI SAMPDORIA – Assenti gli indisponibili Quagliarella, Winks, Conti, De Luca e Pussetto. Stankovic; mancherà anche Rincon, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nella gara contro il Napoli. Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Amione, Colley e Murillo. In mezzo al campo Vieira Villar e Augello mentre sulle corsie esterne agiranno Leris e Verre. Davanti Gabbiadini e l’ex Lammers.

Le probabili formazioni di Empoli – Sampdoria

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Colley, Murillo; Leris, Villar, Vieira, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio e su Sky Sport (canale 251 satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.