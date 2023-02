Foggia – Gelbison: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Gelbison di domenica 5 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

FOGGIA – Domenica 5 febbraio allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia–Gelbison, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione di Fabio Gallo che viene da tre vittorie consecutive senza subir gol con Taranto (2-0), Pescara (0-4) e Potenza (3-0). Dall’altro lato invece, gli uomini di Fabio De Sanzo reduce da due pareggi di fila senza reti con Audace Cerignola e Taranto in seguito al successo con la Virtus Francavilla (2-0). In grande salute il Foggia che ha conquistato dopo l’ultimo turno il quarto posto in classifica a quota 38 frutto di undici successi, cinque pareggi e nove ko mentre la Gelbison è ancora pericolosamente a ridosso della zona calda con 29 punti frutto di sei vittorie, undici pareggi e otto ko ma solamente a due punti dalla zona play-out. Caccia a un risultato positivo per la Gelbison che deve muovere la classifica per tenere a distanza le squadra in lotta per lo stesso obiettivo mentre il Foggia vuole allungare la striscia utile e avvicinare magari il Pescara terzo. I satanelli hanno voglia di migliorare il loro rendimento davanti al proprio pubblico, attualmente sono arrivati sei vittorie, due pareggi e quattro ko in dodici gare. Di fronte una compagine rossoblù che lontana dalla Campania ha rimediato due successi, cinque pareggi e altrettanti ko. Nel confronto del girone di andata in Campania vinse la Gelbison per 2-0, gol di Faella e Gilli. A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa coadiuvato dagli assistenti Davide Rignanese di Rimini e Andrea Mastrosimone di Rimini

I convocati della Gelbison

Portieri: Anatrella, Vitale

Difensori: Cargnelutti, Gilli, Granata, Marong, Onda,

Centrocampisti: Capone, Fornito, Francofonte, Nunziante, Papa, Savini.

Attaccanti: Correnti, De Sena, Graziani, Infantino, Kyeremateng, Sane, Tumminello

QUI FOGGIA – In porta Nobile con Leo, Di Pasquale e Rizzo nel cuore della difesa. Sulla fascia destra Garattoni e su quella sinistra Costa mentre in mezzo al campo Schenetti, Petermann e Di Noia. In avanti la coppia offensiva Peralta-Ogunseye.

QUI GELBISON – A difesa di Anatrella spazio per Cargnelutti, Gilli e Granata. Sulle corsie laterali Nunziante e Correnti. Al centro del campo Fornito, Papa e Savini con De Sena e Tumminello a comporre invece il tandem offensivo.

Le probabili formazioni di Foggia-Gelbison

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore. Fabio Gallo.

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Cargnelutti, Gilli, Granata; Nunziante, Fornito, Papa, Graziani, Correnti; De Sena, Tumminello. Allenatore. Fabio De Sanzo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership.