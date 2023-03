Elenco delle partite previste per oggi, martedì 7 marzo 2023: si gioca il ritorno dei primi due ottavi di finale, la squadra di Sarri anticipa la sfida con l’AZ Alkmaar

Iniziamo a entrare nel vivo degli ottavi di finale di Champions League. Martedì 7 marzo infatti spazio ai primi due incontri con inizio alle ore 21. Da una parte troviamo Benfica-Club Brugge e dall’altro Chelsea-Borussia Dortmund. Di questa partita come dell’impegno della Lazio in Conference League alle 18.45 con l’AZ Alkamaar parleremo di seguito. Vogliamo ricordare che in Africa sono in programma cinque incontri per la 4° giornata della CAF Champions League mentre dall’01 in Argentina c’è Boca Juniors-Defensa y Justicia per la Liga Profesional. Si gioca anche in Colombia, Ecuador e Costa Rica mentre alle 23 sono in programma due spareggi a gara secca per l’accesso alla prossima Copa Sudamericana. In Inghilterra spazio per tre recuperi di Championship con lo Sheffield United impegnato alle ore 21 in casa del Reading.

Partiamo dai due incontri di Champions League. Benfica–Club Brugge vedere la squadra portoghese ripartire dal rassicurante 2-0 esterno. Il cammino procede molto bene anche nella Liga Portugal dove conduce la classifica ed è reduce da tre successi consecutivi. In CL non perde dal quarto di finale con il Liverpool dello scorso aprile. Da allora ben 9 vittorie e 3 pareggi. Precedenti favorevoli tra le mura amiche contro avversari del Berlgio con 8 vittorie e 2 pareggi. Situazione differente per il Bruges che in campionato ha vinto una sola volta nelle ultime sei partite e si trova in 4° posizione. Saranno 4° gli assenti certi, due parte ovvero Draxler, Ristic, Hendry e Skov Olsen. Questi i possibili undici che vedremo in campo. Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; João Mário, Neres, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Sowah, Nielsen, Vanaken, Buchanan; Jutglà, Lang. Più incerto sulla carta l’esito di Chelsea-Borussia Dortmund. Si riparte dallo 0-1 maturato in Germania nonostante gli inglesi abbiano calciato in porta ben 21 volte. Queste le parole del tecnico Potter: “Nella posizione in cui ci troviamo, non è un male essere sotto pressione. Significa che siamo in corsa per arrivare ai quarti. Penso solo a quanto sia importante per la squadra e il club. Giochiamo contro avversari forti ed è una grande sfida, ma allo stesso tempo è un’opportunità”. La vittoria con il Leeds per 1-0 nell’ultima di campionato ha si interrotto la striscia negativa che per sei turni non la vedeva vincere i londinesi tuttavia la scarsa vena realizzativa con appena 4 centri nelle ultime 11 gare disputate sono un fattore che potrebbe pesare. Si possono consolare con un dato statistico che vedere sempre perdente il club tedesco in Inghilterra nelle ultime 5 occasioni. Terzic ha parlato della situazione del portiere Kobel quindi c’è grande volontà di centrare l’0biettivo ed entrare tra le otto squadre più forti in Europa. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sfida. Chelsea: Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovaćič, Fernández, Chilwell; Mudryk, João Félix, Havertz. Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Salih Özcan; Brandt, Bellingham, Reus; Haller.

Capitolo Lazio che anticipa il suo impegno di Conference League alle ore 18.45 invece del giovedì. La stessa Federcalcio europea con una nota chiarisce il motivo collegato alla concomitanza con il turno casalingo della Roma. Per rispettare i principi fissati Comitato delle Competizioni per Club, la Roma ha la priorità, avendo vinto la UEFA Europa Conference League. Dopo il Feyenoord nella fase a gironi, un nuovo club olandese per la squadra di Sarri che dovrà rinunciare a Immobile che nella giornata di ieri è stato sottoposto a esami clinici e strumentali dove è stata evidenziata una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Sono dai prossimi esami sarà possibile fare una stima dei periodo di recupero. Sarà dunque Felipe Anderson a fare il falso nueve con Pedro che farà parte del tridente con Zaccagni. Da valutare alcuni giocatori dopo le fatiche con il Napoli. In difesa favorito Marusic visto che salterà Bologna per squalifica (sull’altra fascia Lazzari) e dovrebbe esserci spazio centralmente a Gila con Patric o in alternativa Romagnoli. A centrocampo potrebbe essere lasciato a riposo uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto per inserire Vecino con Cataldi. In conferenza stampa l’allenatore laziale ha parlato più di pericolo che di convinzione il successo con il Napoli alla luce di come è andata a finire dopo il poker rifilato al Milan. Quindi sulla sfida con l’AZ Alkmaar ha parlato di squadra che sta facendo un campionato di altissimi livello in Eredivisie dove è attualmente terzo. Squadra forte e dinamica capace di giocare con grande intensità e con punte di qualità anche dal punto di vista tecnico.

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18:45

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al-Hilal Omdurman (Sud) – Cotonsport (Cmr) 14:00

Horoya (Gui) – Raja Casablanca (Mar) 17:00

Simba (Tan) – Vipers (Uga) 17:00

Belouizdad (Alg) – Al-Merreikh (Sud) 20:00

Zamalek (Egy) – Esperance Tunis (Tun) 20:00

ALGERIA LIGUE 1

Constantine – JS Kabylie 15:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Defensa y Justicia 01:00

CIPRO FIRST DIVISION

Aris – Anorthosis 17:00

Ol. Nicosia – Paphos 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Huila – Chico 02:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

San Carlos – Zeledon 02:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Cumbaya – Ind. del Valle 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – Arab Contractors 16:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Harju Jalgpallikooli 17:00

Tammeka – Tallinna Kalev 19:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sidama Bunna – Dire Dawa 14:00

St. George – Ethiopian Insurance 17:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Benfica – Club Brugge 21:00

Chelsea – Dortmund 21:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Lazio – Alkmaar 18:45

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Italia U17 – Irlanda U17 14:00

Cipro U17 – Ucraina U17 17:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant – Cavalier 01:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Huddersfield – Bristol City 20:45

Reading – Sheffield Utd 21:00

West Brom – Wigan 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Glentoran 20:45

Coleraine – Ballymena 20:45

Larne – Linfield 20:45

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – Wydad 18:15

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Canamy – Deportiva Venados 03:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cienciano – Alianza Atl. Posticipata

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – San Giovanni 21:15

Tre Fiori – Murata 21:15

SERBIA SUPER LIGA

TSC Backa Topola – Stella Rossa 18:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – QUALIFICAZIONE

A. Italiano (Chi) – U. Catolica (Chi) 23:00

Tacuary (Par) – General Caballero JLM (Par) 23:00