Lazio – AZ Alkmaar: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – AZ Alkmaar di martedì 7 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League

ROMA – Martedì 7 marzo alle ore 18:45 andrà in scena Lazio – AZ Alkmaar, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Maurizio Sarri per la seconda volta in questa stagione europee si troverà davanti una squadra olandese, infatti, i biancocelesti nel girone di Europa League furono accoppiati con il Feyenoord e proprio la sconfitta a Rotterdam contro i biancorossi costò la retrocessione in Conference League. I capitolini dopo la vittoria in casa del Napoli dovranno far fronte a un nuovo infortunio di Ciro Immobile che, come riportato in un una nota ufficiale del club, ha accusato un nuovo problema muscolare al flessore. La gara contro l’AZ è solo la seconda partita di un piccolo tour de force che la Lazio ha iniziato venerdì scorso con il Napoli e che terminerà domenica 19 con il Derby, in questo intervallo gli aquilotti dovranno confrontarsi nella doppia sfida europea contro l’AZ e con l’insidiosa trasferta di Bologna. Sarri ritroverà anche la difesa titolare visto che torneranno a disposizione, nella stessa gara Romagnoli, Casale e Patric che ha scontato la squalifica in Romania. All’Olimpico arriverà l’AZ che si sta contendendo il titolo in Eredivisie con Feyenoord, Ajax e PSV. I biancorossi hanno disputato un ottimo girone di Conference perdendo una sola gara nel gruppo che li vedeva contrapposti a Dnipro, Apollon e Vaduz e passando direttamente agli ottavi di finale evitando i playoff contro le retrocesse dall’Europa League. La gara sarà affidata allo svedese Glenn Nyberg coadiuvato da Beigi e Söderqvist, il quarto uomo sarà Ladebäck, mentre al VAR andranno Kavanagh e Coote.

La cronaca della partita con tabellino

Martedì 7 marzo ore 18.45

Le parole di Sarri

“La vittoria di Napoli è un pericolo. Abbiamo vinto 4-0 con il Milan poi due sconfitte e due pareggi. Siamo andati in appagamento, gli errori non si devono ripetere, vediamo di non sbagliare”. “Noi domani facciamo la 15esima partita in 61 giorni. Il Mondiale era ed è una tragedia. Vediamo quali giocatori saranno in grado di rigiocare, si va avanti passo dopo passo. La differenza tra campionato olandese e quello italiana non è tanta, magari lì non c’è la forza del Napoli. Ma per il resto sono simili. Il calcio olandese è bello intenso e ci sono squadre con una buona tecnica. L’unica cosa che non mi piace è la tifoseria del Feyenoord”. “I rischi sono materiali, l’Az sta facendo bene. L’Ajax nel sorteggio poteva essere difficile perché è una squadra di blasone, invece peschi l’Az e pensi sia facile. Ma sono a un punto in campionato. Squadra dinamica, con punte di qualità tecniche. Le problematiche oltre che mentali sono pure materiali, affrontiamo una squadra forte. Felipe Anderson? In allenamento Cancellieri prova pure da attaccante e Felipe ora non può essere stanco. Non c’è soluzione.” Il tecnico prosegue poi parlando dell’infortunio di Ciro Immobile “La spiegazione su Immobile? Dall’infortunio alla caviglia dello scorso anno non è mai stato benissimo, venerdì ha giocato con un antidolorifico, ma per un fastidio alla caviglia. Questo gli crea degli squilibri, non so più di tanto, ho parlato con il dottore al telefono. L’esame aveva rivelato un problema muscolare, non di grande entità. Oggi parleremo dei tempi di recupero e del resto”.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà il portiere di coppa Maximiano, in difesa come terzini ci saranno Lazzari e Hysaj mentre al centro le scelte sono forzate e andranno in campo Casale e Patric. Uno tra Cataldi e Marcos Antonio avrà le chiavi del centrocampo con Luis Alberto e Vecino che si posizioneranno ai lati. In attacco il riferimento centrale sarà Felipe Anderson, mentre sulle fasce andranno Pedro e Zaccagni.

QUI AZ ALKMAAR- 4-2-3-1 per gli olandesi guidati da Jensen che in porta si affiderà Ryan, la linea difensiva sarà formata da Suguware, Goes, Chatzidiakos e Kerkez. Clasie e Reijnder comporrano la diga davanti alla difesa con Mijnans, Odgaard e Karlsson sulla trequarti. L’unica punta dell’AZ sarà Pavlidis.

Le probabili formazioni di Lazio – AZ Alkmaar

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Goes, Chatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie; Mijnans, Odgaard, Karlsson; Pavlidis. Allenatore: Jensen.

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – AZ Alkmaar, valevole per l’andata degli ottavu di finale di Conference sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – AZ Alkmaar in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.