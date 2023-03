Fantacalcio, 26° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 26° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

LA SPEZIA – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é arrivato alla ventiseiesima giornata, articolata su quattro giorni, dal 10 al 13 marzo 2023. Ad aprirla sarà Spezia – Inter dove ci saranno in palio tre punti preziosissimi per entrambe le squadre, con obiettivi diversi: Aquilotti per la salvezza e nerazzurri per difendere il secondo posto, attualmente occupato in condivisione con la Lazio.

I biancocelesti faranno, invece, visita al Bologna, che dovrà riscattare la sconfitta di Torino arrivata ad interrompere un periodo molto positivo. In testa alla classifica c’é il Napoli, incontrastato, con quindici punti di vantaggio sul duo appena nominato che sarà impegnato nel big match contro l’Atalanta, che non vince da un mese. Scorrendo la classifica, la Roma riceverà il Sassuolo mentre Milan, uscito sconfitto da Firenze, ospiterà la Salernitana nel Monday Night. Impegno casalingo anche per la Juventus che, dopo il k.o., dell’Olimpico, attenderà la Sampdoria, a caccia di punti per tentare di riequilibrare un situazione di classifica al momento alquanto compromessa. Torino e Udinese giocheranno in trasferta, rispettivamente, contro Lecce e Empoli così come il Monza sarà impegnato nella delicata trasferta di Verona. In programma anche Cremonese – Fiorentina, tra due squadre, rispettivamente penultima e dodicesima, che cercheranno di risalire la classifica con fini differenti.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Fiorentina – Milan, Spezia – Verona e Torino – Bologna saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Venerdì 10 marzo

20.45

Spezia – Inter

Sabato 11 marzo

15.00

Empoli – Udinese

18:00

Napoli – Atalanta

20:45

Bologna – Lazio

Domenica 12 marzo

12:30

Lecce – Torino

15:00

Cremonese – Fiorentina

Verona – Monza

18:00

Roma – Sassuolo

20:45

Juventus – Sampdoria

Lunedì 13 marzo

20:45

Milan – Salernitana