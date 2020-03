Domenica 8 marzo si giocano i recuperi della 26° giornata del campionato di Serie A e i posticipi della 28° giornata di Serie B. Spazio anche a Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e Serie C



TORINO – Al centro della programmazione calcio in tv di domenica 1°marzo c’è la ventiseiesima giornata di Serie A con i suoi sei incontri. Si giocano, rigorosamente a porte chiuse, le gare che erano state rinviate per emergenza Coronavirus la scorsa settimana. Tra queste Sampdoria – Hellas Verona, inizialmente programmata per sabato 7 marzo: i blucerchiati sono quartultimi con 23 punti, gli scaligeri ottavi con dodici lunghezze in più. Il Milan, che dopo il pareggio di Firenze é settimo con 36 punti ospita il Genoa, che dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, è terzultimo a quota 22. Il Parma, nono con 35 punti ma con un partita in meno, affronta la Spal, penultima a quota 16. Alle 18 l’Udinese, quindicesima con 27 punti, affronta la Fiorentina, al tredicesimo posto con due lunghezze in più e reduce dal pari interno contro il Milan. Posticipo serale sarà il big match Juventus – Inter: due squadre , rispettivamente econda e terza, distanziate da sei lunghezze; i nerazzurri devono però recuperare la gara contro la Sampdoria.

Posticipi della ventottesima giornata del campionato di Serie B sono, alle 15, Juve Stabia – Spezia e Entella – Ascoli; alle 21 Benevento Pescara. In Premier League big match tra le due squadre di Manchester: Il City é secondo, lo United quinto. In Bundesliga si affrontano Bayern e Wolfburg. Nella ventisettesima giornata de La Liga spagnola è tempo di Villareal-Leganes e Levante-Granada; nella Ligue 1 il Renne riceve il Montpellier. Spazio anche alla treentesima giornata di Serie C.

Calcio in tv oggi 8 marzo 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

01.08

Atlanta United-Cincinnati (MLS) – DAZN

12.00

Juventus-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Parma-SPAL (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00

Valladolid-Athletic (Liga) – DAZN

14.30

Sampdoria-Empoli (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00

Sampdoria-Verona (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Milan-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

Virtus Entella-Ascoli (Serie B) – DAZN

Juve Stabia-Spezia (Serie B) – DAZN

Chelsea-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

St. Etienne-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

Monopoli-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bisceglie-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Picerno-Reggina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.30

Bayern-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Levante-Granada (Liga) – DAZN

17.00

Rennes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

17.30

Manchester City-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Cavese-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sicula Leonzio-Rende (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Rieti (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Avellino-Ternana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Udinese-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Villarreal-Leganes (Liga) – DAZN e DAZN1

20.45

Inter-Juventus (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Benevento-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1

Betis-Real Madrid (Liga) – DAZN

Lilla-Lione (Ligue 1) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, su questo stesso sito, si potranno seguire le dirette testuali di: