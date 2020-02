Udinese – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Fiorentina del 29 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

UDINE – Nel tardo pomeriggio di domani, sabato 29 febbraio, alle ore 18 si giocherà Udinese – Fiorentina, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la compagine friulana che viene dal buon pareggio esterno sul campo del Bologna ed in classifica occupa il quattordicesimo posto, insieme al Torino, con 27 punti. Dall’altra parte c’è la Viola che viene dal pareggio interno contro il Milan ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 29 punti. Il match della Dacia Arena si giocherà a porte chiuse, come previsto dall’ordinanza del Governo, a causa dell’emergenza Coronavirus con cui sta facendo i conti il nostro Paese.

La cronaca minuto per minuto

UDINESE-FIORENTINA IN DIRETTA Domani pomeriggio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – I padroni di casa dovrebbero scendere sul rettangolo di gioco col collaudato 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Ekong e Nuytinck. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con De Paul e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e Ter Avest. In attacco tandem offensivo composto da Lasagna e Okaka.

QUI FIORENTINA – Modulo speculare per Iachini con Dragowski tra i pali, reparto arretrato formato da Milenkovic. Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Duncan e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Igor. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa ed uno tra Vlahovic e Cutrone con il primo favorito.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Fiorentina, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Udinese – Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Ter Avest, Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini

STADIO: Dacia Arena