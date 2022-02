Il 9 febbraio 2022 la gara valida per i quarti di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Italia 1; la Coppa di Francia sarà visibile su Sportitalia, la Premier League su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 9 febbraio ci sono i quarti di finale della Coppa Italia con Milan – Lazio. In campionato i rossoneri vengono dalla sconfitta per 1-2 nel Derby contro l’Inter e sono secondi in classifica, a pari merito con il Napoli e a una sola lunghezza dalla capolista Inter, che però ha una partita in più, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte; quarantanove gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone quattro. I biancocelesti sono, invece, reduci dal brillante successo esterno per 0-3 contro la Fiorentina e sono sesti, a pari merito con la Roma a quota 39 punti, con un cammino di undici partite vinte, sei pareggiate e sette perse; quarantanove reti segnate e trentanove subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con otto gol fatti e undici subiti. In Coppa Italia il Milan ha eliminato il Genoa col risultato di 3-1 mentre la Lazio ha avuto la meglio sull’Udinese vincendo 1-0.

Coppa Nazionale in primo piano anche in Francia dove si affrontano Nizza e Marsiglia. In campionato i padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Clermont e sono terzi in classifica, con 26 punti e con un cammino di tredici partite vinte, quattro pareggiate e sei perse; trentasei reti segnate e diciannove incassate. Il bilancio del Nizza nelle ultime cinque partite giocate é di quattro vittorie e una sconfitte con otto gol fatti e due subiti.Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 5-2 contro l’Angers e sono secondi, a sette lunghezze dalla capolista PSG, con 46 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, con trentasei gol fatti e venti subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta siglando tredici reti e subendone cinque. A dirigere il match sarà Buquet.

Per la ventiquattresima giornata di Premier League alle 20.45 si gioca Tottenham – Southampton. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 0-2 contro il Chelsea e in classifica sono sesti con 36 punti. A quota 25 gli ospiti, dodicesimi e reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Manchester City.

Si gioca anche Virtus Verona – Sudtirol, recupero della ventesima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Pro Vercelli e sono tredicesimi in classifica, a pari merito con pergolettese e Fiorenzuola, con 26 punti e con un cammino di cinque partite vinte, undici pareggiate e sette perse; ventuno reti segnate e ventitré incassate. Il bilancio della Virtus Verona nelle ultime cinque partite giocate é di tre pareggi e due sconfitte con un gol fatto e cinque subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo di misura sul campo del Renate, ottenuto grazie a una rete messa a segno da De Marchi al 91′ e sono primi, a sette lunghezze dal Padova ma con una partita in meno, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie e cinque pareggi, con trentadue gol fatti e cinque subiti.

Calcio in tv oggi 9 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

SPAL-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Roma-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.30

Virtus Verona-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Bologna-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

North East United-Bengaluru (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

18.30

Bergerac Perigord-Versailles (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

20.45

Tottenham-Southampton (Premier League) – SKY SPORT UNO

Manchester City-Brentford (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Aberdeen-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

21.00

Milan-Lazio (Coppa Italia) – CANALE 5

Nizza-Marsiglia (Coppa di Francia) – SPORTITALIA

23.15

Deportivo Lara-Bolivar (Copa Libertadores) – DAZN

