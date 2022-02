Elenco delle partite previste per oggi martedì 8 febbraio 2022: primo quarto di finale a gara secca. Trasferta per lo United, prima semifinale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly

Centro della programma di martedì 8 febbraio è la sfida di Coppa Italia delle ore 21 tra Inter e Roma. Siamo arrivati ai quarti di finali di questa competizione che si svolgerà anche nelle giornata di mercoledì e giovedì. Tutte le sfide sono partita secca. Curioso incrocio Roma – Milano come accoppiamenti per chi passerà il turno. Infatti la vincente affronterà quella tra l’altra milanese il Milan e l’altra squadra di Roma ovvero la Lazio. Si tratta di un classico della Coppa Italia, il 22esimo confronto. Ben 5 le finali contese dal 2005 al 2010. Il bilancio complessivo parla a favore dei nerazzurri che hanno conseguito ben 11 successi contro i 7 dei giallorossi e 3 pareggi. Si affrontano due tra i club che hanno conquistato maggiormente questo trofeo, rispettivamente 7 e 9 volte, secondi solo alla Juventus che ci è riuscito in ben 12 occasioni. Gara diretta da Marco di Bello della sezione di Brindisi che nell’ultimo precedente con la Roma ha diretto il successo di campionato in questa stagione per 3-0. Umori non dei migliori visto l’ultimo turno di campionato con l’Inter sconfitto nel derby grazie a una doppietta nella ripresa di Giroud che ha ribaltato le sorti della partita mentre la Roma è rimasta bloccato sullo 0-0 casalingo con il Genoa dopo aver esultato per quel gol realizzato in pieno recupero da Zaniolo poi annullato su segnalazione del VAR. Inzaghi ha sottolineato come questo trofeo sia molto importante e deve essere nel prioprio DNA: “Domani incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi” ha riferito ai microfoni di Mediaset. Cosa ci possiamo aspettare dagli schieramenti? Da una parte possibile staffetta sulle fasce con Darmian e Dimarco che dovrebbero trovare spazio mentre in avanti possibile spazio a Sanchez invece di Lautaro. Dall’altra Ibanez come terzo dietro e possibile rilancio di Vina mentre in avanti Zaniolo (vista anche la squalifica) dovrebbe affiancare Abraham senza turn over.

CALCIO INGLESE, SPICCA LA TRASFERTA DELLO UNITED

In Inghilterra si gioca il turno sia di Premier League che di Championship. Nel primo campionato 3 gare di anticipo con l’impegno del Manchester United alle 21 in trasferta con il Burnley che seguiremo più da vicino. I Red Devils cercano il terzo successo consecutivo contro il fanalino di coda per consolidare così la 4° posizione in classifica. Gli altri due incontri delle ore 20.45 sono Newcastle – Everton e West Ham – Watford. Nel secondo campionato ben 5 partite tutte alle 20.45. La capolista Fulham ospita il Milwall e deve riprendere il cammino di successi interrotto nell’ultimo turno dall’1-1 in casa con il Blackpool. Si gioca alle 20 Yverdon – Lausanne, primo quarto di finale della Coppa di Svizzera mentre dalle 12.30 in programma la Coppa di Turchia con tre partite. Prosegue anche la Coppa di Francia con il quarto di finale tra Monaco e Amiens.

PRIMA SEMIFINALE DI COPPA DEL MONDO PER CLUB

Alle 17.30 si gioca all’Al Nahyan Stadium ad Abu Dhabi la semifinale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Al Ahly. La squadra brasiliana viene da nove gare di imbattibilità e ha sfidato per 11 volte una squadra africana, l’ultima volta sempre con gli egiziani nell’edizione 2020. Ben 16 i trofei vinti fuori dal territorio nazionale comprendendo l’ultima Libertadores 2021 vinto a Montevideo in Uruguay. L’allenatore della squadra brasiliana Abel Ferreira alla vigilia della sfida ha parlato di avversario molto organizzato, squadra competitiva: “Dobbiamo essere pazienti, al sicuro e, al momento giusto, presentarci nel posto giusto e fare ciò che alleniamo. Dobbiamo essere calmi, solidi, efficaci e molto concentrati sui compiti individuali e collettivi. Se lo faremo, saremo più vicini alla vittoria”.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’8 FEBBRAIO 2022

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Melbourne City 10:05

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sabah Baku – Gabala 14:00

Sabail – Sumqayit 16:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Botafogo RJ – Nova Iguacu 00:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Curico Unido – Huachipato 00:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Aguilas 2-1 00.10

America De Cali – Santa Fe 02:15

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – ADR Jicaral 22:00

EUROPA ATLANTIC CUP

Brentford 2 – Brondby 16:00

Vålerenga – Halmstad 20:30

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF

Alkmaar U19 – Villarreal U19 14:30

Rangers U19 – Siviglia U19 16:00

Zilina U19 – Inter U19 16:30

Empoli U19 – Dortmund U19 18:00

FRANCIA COPPA DI FRANCE

Monaco – Amiens 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Karlsruher – Sandhausen 18:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry – Blackpool 20:45

Derby – Hull 20:45

Fulham – Millwall 20:45

Luton – Barnsley 20:45

Stoke – Swansea 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Everton 20:45

West Ham – Watford 20:45

Burnley – Manchester Utd 21:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Newroz – Zakho 11:30

Al Kahraba – Baghdad 12:00

Naft Al-Basra – Al Karkh 13:45

Naft Missan – Al Naft 16:00

Al Talaba – Al Shorta 18:15

ITALIA COPPA ITALIA

Inter – Roma 21:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Leon – Cruz Azul 04:05

MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Palmeiras – Al Ahly 17:30

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – Gaz Metan 14:00

CFR Cluj – UTA Arad 16:30

FC Voluntari – Rapid Bucarest 18:55

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20

Independiente del Valle U20 – Sporting Cristal U20 21:00

Caracas U20 – Blooming U20 23:30

SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA

Yverdon – Lausanne 20:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kasimpasa – Gaziantep 12:30

Karagumruk – Konyaspor 15:30

Fenerbahce – Kayserispor 18:30