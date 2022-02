Modena – Cesena 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Cesena del 7 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la venticinquesima giornata di Serie C

MODENA – Lunedì 7 febbraio, alle ore 21, allo Stadio “Braglia”, andrà in scena Modena – Cesena, posticipo della venticinquesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro la Reggiana, con la quale condividono il primo posto in classifica con punti, frutto di diciassette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con quarantaquattro gol fatti e sedici subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e pareggiato una, siglando otto reti incassandone due. Gli ospiti sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 con la Lucchese e sono terzi a quota punti con un cammino di dodici partite vinte, otto pareggiate e tre perse. con trentuno reti realizzate e quindici incassate Il bilancio della Lucchese nelle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitte con sei gol segnati e cinque subiti. La gara di andata, lo scorso 28 settembre, finì 2-1 in favore del Modena. A dirigere il match sarà Ermanno Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti, Luca Feraboli di Brescia e Giuseppe Centrone di Molfetta, quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MODENA - CESENA 1-0 (2'T) SECONDO TEMPO 36' altra contro mosssa di Tesser come scacchi oggi: dentro Piacentini per Tremolada e Scarsella per Magnino 35' conclusione del neo entrato Frieser con il destro dal limite, palla un paio di metri larga 33' dribbling di troppo cercato da Pierini sulla trequarta ma finisce per perder palla e commetter fallo 35' in campo Frieser per Rigoni 31' conclusione alta di Pierini ma mira alta 30' cross di Ciofi, palla che dopo un rimbalzo viene bloccata dal portiere 29' difficile passare tra le linee della squadra di casa, lungo fraseggi ma senza sbocchi per gli ospiti 25' Tonin e Calderoni per Caturano e Favale i nuovi cambi in casa cesenate 24' intervento falloso di Minesso, punizione sulla trequarti per i bianconeri che si devono accontentare di una rimessa laterale 22' spnda in area di Ciofani per la conclusione con il mancino al volo dal limite alla stelle 21' dentro Ponsi per Giovannini. Il neo entrato prova subito a rendersi pericoloso con un cross in area allontanato dalla difesa 18' pressione irregolare di Tremolada su Pierini 16' prova il Cesena a prendere fiducia in questa fase di gioco 12' spinta di Silvestri su Caturano, punizione al limite per gli ospiti: zona interessante per una conclusione direttamente verso la porta. Parte la conclusione di Pierini e palla che si impenna sul tocco della barriera ma sarà angolo: scambio Favale - Ilari quindi un campanile in area con Gagno sicuro in presa alta 12' conclusione dal vertice sinistro di Armellino e blocca a terra un pallone insidioso Nardi 10' lancio in area subito per Minesso che dopo un controllo viene rimontato da un difensore 9' in campo Minesso per Longo 8' conclusione dai 25 metri da dimenticare per Longo che ingannato da un rimbalzo conclude alle stelle 4' pressing falloso di Longo su Allievi che stava per perdere il controllo della palla al limite tradito da un rimbalzo Al via il secondo tempo con calcio d'avvio battuto dal Modena, dentro Allievi e Ardizzone per Steffé e Gonnelli PRIMO TEMPO 46' squadre negli spogliatoi con il vantaggio per 1-0 del Modena sul Cesena, decide un rigore di Tremolada al 30'. Per ora è tutto, fra pochi minuti torniamo per il secondo tempo 46' pescato in offside Bortolussi 45' 1 minuto di recupero 44' palla in area per Pierini che si fallisce il controllo favorendo l'intervento della difesa 41' leggera trattenuta di Silvestri su Pierini al limite dell'area, l'arbitro lascia giocare. Alla moviola sembra che ci sia stato anche un tocco con il braccio 39' uscita con i brividi di Gagno su cross dalla destra, presa in due tempi e gioco fermo per un problema a Favale nello scontro con il portiere 38' conclusione centrale dalla distanza per il Modena ma Nardi blocca senza problemi 31' cartellino giallo per Di Paola, punito un intervento in ritardo a centrocampo su Bortolussi. Sugli sviluppi della punizione Ilari non riesce ad arrivare sulla sfera, schema non riuscito 30' TREMOLADAAA!!! VANTAGGIO DEL MODENA!!! Dal dischetto con il mancino di interno, traittoria centrale con Nardi già proteso verso la sua destra 29' RIGORE PER IL MODENA! Contrasto di Rigoni su Giovannini in area, nessun dubbio per l'arbitro 27' cross morbida sulla sinistra di Ilari, nessun problema per Gagno 26' pressione fallosa di Ciofani, punizione per i bianconeri 25' sugli sviluppi del secondo corner per il Modena tentativo dalla lunga distanza centrale, nessun problema per Nardi 23' dei 25 metri carica il tiro Tremolada, rasoterra all'angolo destro bloccato a terra da Nardi 21' lancio di Pergreffi, sulla traittoria la difesa che di testa alleggerisce sul portiere 20' spunto di Azzi che serve Longo ma troppo macchinoso sulla trequarti finisce per perder palla 17' pennellata di Candela per il colpo di testa di Bortolussi che non riesce a imprimere forza, blocca senza problemi il portiere. Dall'altra parte lancio in profondità preda di Nardi 15' cross basso di Favale smorzato da Ciofani e intervento comodo sul primo palo di Gagno 12' cross tagliato dalla sinistra verso il secondo palo per il Modena, nessun giocatore arriva sul pallone 10' tentativo dal limite dell'area di Pierini che conclude in precario equilibrio e palla a lato 8' cross basso in area di Ciofani sul primo palo, ottimo raddoppio di marcatura con palla sul fondo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner 5' cross di Bortolussi in area per Caturano anticipato di testa. Nell'occasione bella manovra sul settore destro dell'attacco 3' guadagna metri la squadra di Viali sul fronte sinistro dell'area 2' prova ad alzare subito il pressing la squadra di casa partiti! Calcio d'avvio battuto dal Cesena oggi in maglia a sfondo bianco, Modena in quella gialloblù Ci siamo! Modena e Cesena in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, grande posticipo questa sera per la Lega Pro. Dalle ore 21 seguiremo in diretta la sfida tra Modena e Cesena. TABELLINO MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino (dal 36' st Scarsella), Di Paola, Armellino; Giovannini (dal 21' st Ponsi), Tremolada (dal 36' st Piacentini); Longo (dal 9' st Minesso). A disposizione: Narciso, Baroni, Renzetti, Oukhadda, Mosti, Duca, Ogunseye. Allenatore: Attilio Tesser CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli (dal 1' st Ardizzone), Favale (dal 25' st Calderoni), Ilari, Rigoni (dal 35' st Frieser), Steffé (dal 1' st Allievi); Pierini, Bortolussi, Caturano (dal 25' st Tonin). A disposizione: Benedettini, Bizzini, Brambilla, Berti, Missiroli, Pogliano, Lepri. Allenatore: William Viali Reti: al 30' pt Tremolada (rigore) Ammonizioni: Di Paola Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Di Paola, Armellino; Giovannini, Tremolada; Longo. A disposizione: Narciso, Baroni, Renzetti, Ponsi, Piacentini, Oukhadda, Scarsella, Mosti, Duca, Ogunseye, Minesso. Allenatore: Attilio Tesser

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli, Favale, Ilari, Rigoni, Steffé; Pierini, Bortolussi, Caturano. A disposizione: Benedettini, Bizzini, Brambilla, Ardizzone, Berti, Missiroli, Pogliano, Frieser, Calderoni, Allievi, Lepri, Tonin. Allenatore: William Viali

I convocati del Modena

Portieri: Riccardo Gagno, Antonio Narciso, Andrea Spurio.

Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Shady Oukhadda, Antonio Pergreffi, Matteo Piacentini, Fabio Ponsi, Francesco Renzetti, Tommaso Silvestri.

Centrocampisti: Marco Armellino, Manuel Di Paola, Edoardo Duca, Luca Magnino, Nicola Mosti, Fabio Scarsella, Luca Tremolada.

Attaccanti: Paulo Azzi, Romeo Giovannini, Samuele Longo, Mattia Minesso, Roberto Ogunseye.

I convocati del Cesena

Portieri: Benedettini (22), Bizzini (34), Nardi (33)

Difensori: Allievi (35), Calderoni (32), Candela (2), Ciofi (15), Favale (30), Gonnelli (27), Lepri (98), Pogliano (28)

Centrocampisti: Ardizzone (8), Berti (14), Brambilla (6), Ilari (16), Missiroli (25), Rigoni, (4), Steffè (5)

Ayyaccanti: Bortolussi (20), Caturano (9), Frieser (31), Pierini (10), Tonin (99)

Le dichiarazioni di Tesser alla vigilia

“Loro giocano con 4-3-2-1 ma diverso dal nostro con gli esterni che fanno le ali e gli interni bassi. I 3 attaccanti giocano stretti simile a noi, in corsa d’opera se ci dovessero essere delle novità tattiche ci adatteremo. Il Modena dovrà essere bravo ad essere in partita fisicamente e mentalmente, ci vorrà la testa libera, l’entusiasmo e la determinazione. Tre match in una settimana richiedono un dispendio fisico e mentale non indifferente. Ogni gara fa storia a sé, questo campionato dice che bisogna essere sempre al massimo della concentrazione. Avremo di fronte una squadra che non è attendista, anzi parte sempre forte, per questo serve un approccio aperto propositivo e sicuro, i miei ragazzi dovranno cercare di fare subito la partita”.

Le dichiarazioni di Viali alla vigilia

In conferenza stampa William Viali è tornato sul risultato di mercoledì contro la Lucchese. “Resta l’amaro in bocca perché l’avevamo sbloccata, poi abbiamo regalato il pareggio ma questo non va a sporcare la nostra stagione che, se non fosse per il percorso incredibile delle prime due, avrebbe molta più risonanza”. Il tecnico è stato sollecitato sul tema dei giovani all’interno della rosa, con particolare focus su Berti e Brambilla: ”Tommaso? Non si è sporcato per chiacchiere legate al mercato: se sta giocando meno è per scelta tecnica. Ha preso un po’ di spazio Brambilla, che è un altro giovane di grande prospettiva e lo ha dimostrato anche mercoledì. Siamo gli unici di quelle davanti che fanno ruotare i ragazzi: noi ci crediamo e chi è rimasto degli under è perché pensiamo che possa fare il calciatore a prescindere dalla carta d’identità”.

La presentazione del match

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2: davanti a Gagno, difesa a quattro con Ciofani, Pergreffi, Piacentini e Azzi. A centrocampo Armellino, Duca e Scarsella. In attacco Mosti e Ogunseye, davanti al trequartista Tremolada.

QUI CESENA – Gli emiliani di mister William Viali potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1, con Nardi in porta e Favale, Ciofi, Gonelli e Candela a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Missiroli, Ardezzoni e Brambilla; sulla trequarti spazio per Pierini e Pittarello. Unica punta Bortolussi.

Le probabili formazioni di Modena – Cesena

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Piacentini, Azzi; Armellino, Duca, Scarsella; Tremolada; Mosti, Ogunseye. Allenatore: Attilio Tesser

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli, Favale, Ardizzone, Brambilla, Missiroli; Pierini, Bortolussi, Pittarello. Allenatore: Viali

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.