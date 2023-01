Il centrocampista marocchino piace ai Colchoneros di Simeone. Milan, contatti col Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz. Udinese, sirene dalla Premier per Deulofeu. Monza, si allontana Juranovic

MILANO – Giornata interessante di calciomercato, quella di mercoledì 11 gennaio, con diverse trattative che continuano a vitalizzare questa sessione che da qui alla fine può regalare dei veri e propri colpi di scena. Secondo alcune indiscrezioni, pare che diversi club vorrebbero fare spesa in casa Fiorentina. Occhi puntati su Amrabat e Nico Gonzalez, attenzionati da diversi club europei. Sul centrocampista marocchino, c’è l’interesse dell’Atletico Madrid, mentre sull’esterno argentino sembra essere stata presentata un’offerta da 30 milioni dagli inglesi Leicester. Il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, ha parlato di voci di mercato sui suoi due giocatori, ma non è un segreto per nessuno che Amrabat e Nico Gonzalez piacciono e anche parecchio.

Il Milan, ha già avviato i contatti con il Real Madrid per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del trequartista spagnolo, Brahim Diaz. Previsto un incontro tra i due club nei prossimi giorni. Milan che sta anche inseguendo il giovane portiere del Saint-Etienne, Noah Raveyre, in scadenza a giugno con i francesi. Rossoneri che hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto agli austriaci dell’Altach, Andreas Jungdal. L’Aston Villa del neo tecnico Emery, ha manifestato interesse per l’esterno offensivo dell’Udinese, Deulofeu, ma lo spagnolo ad oggi dovrebbe rimanere in Friuli, almeno fino a giugno.

Monza si allontana Juranovic. L’esterno del Celtic piace anche al Torino, che vede più percorribile la pista Lazovic del Verona. I granata, per sostituire l’infortunato Lazaro preferirebbero puntare sull’esterno degli scaligeri. A proposito del Verona, non solo Lazovic. A parte l’ex Genoa, tra gli uomini mercato c’è l’attaccante Thomas Henry, il quale piace anche Spezia e Cremonese. Il Bologna potrebbe prendere in prestito dal Napoli, Zerbin, serve però prima lavorare in uscita. Avevamo menzionato il Napoli, infatti i partenopei tornano alla carica per il centrocampista dell’Angers, Azzedine Ounahi. Il diesse Giuntoli è volato in Francia per chiudere l’operazione e lasciare il giocatore in prestito all’Angers fino al termine stagione. Con questo colpo di coda, il club del presidente De Laurentiis, conferma di voler davvero assicurarsi un giocatore che si è reso protagonista agli ultimi mondiali con la nazionale marocchina.