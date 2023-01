L’attaccante colombiano dell’Atalanta piace all’Everton che hanno presentato un’offerta, ma i bergamaschi vogliono 20 milioni. Lazio, Luis Alberto vuole andar via, si segue Bonazzoli

MILANO – La settimana inizia con delle interessanti notizie di calciomercato, che vedono protagonisti giocatori e club della nostra Serie A. Alle inglesi piace pescare nel nostro massimo campionato. E’ il caso dell’Everton, interessata all’attaccante colombiano dell’Atalanta, Duvan Zapata, il quale è sceso nelle gerarchie di Gasperini, considerata l’esplosione del giovane Rasmus Hojlund. L’Everton ha chiesto il giocatore all’Atalanta, proponendo il prestito con diritto di riscatto, ma i bergamaschi vogliono solo monetizzare. La valutazione del giocatore è di 20 milioni, questa è la cifra che dovrà sborsare l’Everton se vuole assicurarsi il giocatore.

In casa Lazio tiene banco la vicenda Luis Alberto, con il trequartista spagnolo che vorrebbe tornare in patria al Cadice. Al momento la società biancoceleste ha deciso di trattenerlo, vedremo se nei prossimi giorni l’ex Liverpool verrà o meno accontentato. Lazio che pensa ancora a Bonazzoli della Salernitana per rafforzare il proprio attacco. Avevamo riportato ieri la notizia di un suggestivo scambio tra Inter e Barcellona, che vedrebbe interessati i due centrocampisti Marcelo Brozovic e Frank Kessie, ma nelle ultime ore pare che non siano gli unici giocatori ad essere coinvolti in questa trattativa. Sul piatto possono inserirsi anche i due attaccanti, vale a dire il nerazzurro Correa e l’olandese Depay dei blaugrana. Entrambi i giocatori potrebbero essere inseriti nell’operazione, dando il via ad un maxi scambio che se si dovesse concretizzare sarebbe uno dei colpi più affascinanti di questa sessione invernale di calciomercato. L’unica nota stonata è che Depay piace anche all’Atletico Madrid.

I Colchoneros, starebbero pensando a al lui per sostituire la partenza al Chelsea di Joao Felix. Tornando a parlare di Inter, l’esterno olandese Denzel Dumfries, è sempre attenzionato da alcune big della Premier. I nerazzurri, sarebbero disposti a farlo partire di fronte ad un’offerta di 50 milioni. Importanti dichiarazioni da parte del dg della Fiorentina, Joe Barone, il quale ha ribadito che Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita e di conseguenza chiuderanno la loro stagione in maglia viola.

La Juventus, guarda al futuro, avendo messo gli occhi su Kiwior dello Spezia. Riguardo il presente, i bianconeri vorrebbero dare priorità alle cessioni per questioni legate al bilancio, mentre in entrata si valutano soltanto occasioni low cost. Passando dall’altra parte della città della Mole, il Torino non è ancora riuscita a trovare un accordo con la Roma per Eldor Shomurodov. Sull’attaccane uzbeko, c’è anche l’interesse del Valladolid. Napoli, per Ounahi c’è solo da temere la concorrenza del Leeds. Per quanto riguarda Demme, il suo agente ha dichiarato che il centrocampista non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli e che si trova benissimo con il tecnico Spalletti.