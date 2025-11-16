Calciomercato 16 novembre 2025: Juventus, Milan e Napoli al lavoro

Juventus cerca difensori, Milan valuta Lewandowski, Napoli punta centrocampisti. Roma e Lazio lavorano sui rinnovi

Il calciomercato non dorme mai, nemmeno a metà novembre. Mentre le Nazionali sono impegnate nelle qualificazioni mondiali, i club italiani iniziano a pianificare le mosse per la finestra di gennaio e oltre.

La Juventus guarda con attenzione al reparto difensivo. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno acceso l’allarme e la dirigenza sta valutando profili giovani ma già pronti per la Serie A. I nomi più caldi che trapelano sono quelli di Tiago Gabriel del Lecce e Tarik Muharemovic del Sassuolo, entrambi classe 2000, mentre resta più complicata la pista che porta a Disasi del Chelsea.

Il Milan sogna un colpo di grande esperienza. La suggestione porta a Robert Lewandowski, che potrebbe liberarsi a parametro zero. L’idea di affiancare il polacco a Vlahovic intriga i rossoneri, soprattutto in un mercato che vede sempre più protagonisti gli svincolati di lusso.

Il Napoli, invece, lavora sul centrocampo. I nomi seguiti sono Mainoo e Atta, ma non mancano alternative come Cissè del Rennes e Manzambi del Friburgo. Per gli esterni difensivi, attenzione a Sanchez e Norton-Cuffy, profili giovani e di prospettiva.

In casa Lazio si lavora al rinnovo di Matteo Cancellieri, mentre la Roma deve gestire le situazioni delicate di Dybala e Pellegrini, entrambi in scadenza nel 2026.

Juventus, Milan e Napoli sono pronte a muoversi, mentre Lazio e Roma pensano a blindare i propri talenti. La sensazione è che la prossima finestra di mercato sarà ricca di sorprese e colpi di scena.