L’esterno offensivo marocchino del Chelsea piace ai giallorossi. Occhi anche su Deulofeu dell’Udinese, ma Marino dice no. Inter, 20 milioni per far partire subito Skriniar

MILANO – In questa fredda domenica di gennaio, priorità al calcio giocato, ma le trattative di mercato non si fermano. Protagonista la Roma, giunta vicina al divorzio con Nicolò Zaniolo, starebbe pensando all’esterno offensivo marocchino Ziyech del Chelsea. L’ex Ajax seguito anche dal Milan, gradirebbe di un’esperienza in Italia, considerato ormai fuori dai piani dei Blues. I giallorossi , hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore, vedremo quali saranno i possibili sviluppi. Roma che come alternativa sonda anche la pista Deulofeu, ma il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha dichiarato che non c’è alcuna trattativa con i giallorossi. I friulani starebbero lavorando per il rinnovo contrattuale dello spagnolo, situazione comunque aperta a qualsiasi scenario.

Skriniar e l’Inter, sempre più lontani sul fronte rinnovo. I nerazzurri per far partire in questa sessione il difensore slovacco, chiederebbero 20 milioni. Ad oggi, tutto fa pensare che i titoli di coda tra giocatore club giungeranno a giugno. Il futuro di Skriniar, parla sempre più parigino. Il Torino, guarda al futuro, puntando su Cragno. L’estremo difensore sta trovando poco spazio al Monza, potrebbe essere un’idea dei piemontesi per la prossima stagione. Riguardo il presente, sempre più vicini in granata l’arrivo dal Verona di Ilic e Hien. La Salernitana chiude per Ekong, il difensore è atteso domani in città, Lo Spezia si assicura l’esperto Marchetti tra i pali. Per l’ex Genoa, contratto fino a giugno. Il club ligure, lavora anche in uscita, dove sta per cedere Ellerston al Venezia. Operazione che rientra nell’affare Wisniewski. La Lazio chiude la cessione del centrocampista argentino Escalante alla Real Valladolid.