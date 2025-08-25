Milan vicino a Conrad Harder, Juventus tratta Zhegrova, Roma insiste per Sancho. Tutte le trattative e i colpi last minute delle big italiane

MILANO – Il 25 agosto 2025 si è rivelato uno dei giorni più intensi e movimentati dell’intera sessione estiva di calciomercato. A meno di una settimana dalla chiusura ufficiale, le trattative si susseguono con ritmo frenetico, tra colpi in dirittura d’arrivo, affari saltati all’ultimo e sorprese che nessuno si aspettava. Le big italiane sono in fermento, ma anche le outsider stanno giocando le loro carte con astuzia e ambizione.

La Juventus ha acceso i riflettori su Edon Zhegrova del Lille: il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento e ora si tratta con il club francese per una cifra intorno ai 20 milioni. Nel frattempo, Dusan Vlahovic potrebbe sorprendere tutti restando in bianconero, complice il cambio di rotta del Milan, che ha virato su altri obiettivi. La Vecchia Signora sta anche valutando rinforzi sulla fascia sinistra, con Tyrell Malacia del Manchester United e Luca Netz del Borussia Mönchengladbach nel mirino. Sul fronte cessioni, Tiago Djaló è vicino al Besiktas, mentre l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Nico González, anche se l’offerta iniziale di 20 milioni è stata ritenuta insufficiente.

Il Milan ha vissuto una giornata di svolte. L’affare Boniface è sfumato, ma i rossoneri hanno accelerato per Conrad Harder dello Sporting Lisbona, atteso in città per le visite mediche. Il centrocampo potrebbe accogliere Giovanni Fabbian dal Bologna, mentre in difesa si valutano i ritorni di Demiral e Kim Min-jae. Intanto, l’Inter ha ufficializzato la cessione di Kristjan Asllani al Torino, mentre l’Atalanta ha avviato i contatti per Yunus Musah, valutato circa 30 milioni.

A Napoli, dopo il summit di mercato tenutosi a Ischia, si è deciso di puntare forte su Rasmus Højlund per sostituire l’infortunato Lukaku. In alternativa, si valutano i profili di Elmas e Brescianini. La Roma, invece, continua a corteggiare Jadon Sancho, con nuovi contatti diretti con il giocatore, e lavora per portare Tsimikas come vice Angelino. Gasperini, da parte sua, ha chiesto l’ex Pessina per rinforzare il centrocampo giallorosso.

Tra le squadre più attive c’è anche il Cagliari, che ha praticamente chiuso la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina per 25 milioni e si prepara ad accogliere Stefan Posch dal Bologna. Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Nemanja Matic e di Aster Vranckx, mentre Augustin Álvarez è vicino al Monza. Il Como ha rifiutato una maxi offerta da 65 milioni del Tottenham per Nico Paz, segno di quanto creda nel talento del giocatore. Inoltre, si tratta con il Milan per Álex Jiménez, possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto.Infine, la Lazio punta a blindare Nicolò Rovella con un rinnovo fino al 2030.