De Ligt ad un passo dalla Juve, Donnarumma via dal Milan?

Le ultime trattative di mercato in Italia e all’estero: Milan e PSG lavorano per uno scambio di portieri. La Juve è vicina a De Ligt, mentre l’Atletico Madrid acquista Joao Felix per 126 milioni di euro .

Il calciomercato sembra essere finalmente arrivato al punto di svolta: le trattative sono calde e i nome in ballo sono di primissimo livello. Partiamo dalla Spagna dove l’Atletico Madrid ha chiuso la trattativa per portare Joao Felix in biancorosso: il talento portoghese classe ’99 arriverà alla corte del Cholo Simeone per 126 milioni di euro. Stando così le cose, sembra essere sempre più certa la cessione di Antoine Griezmann al Barcellona per 120 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria del francese. Intanto, nelle ultime ore, si fa sempre più caldo l’asse Milano-Parigi: il PSG e il Milan starebbero cercando di trovare un accordo per uno scambio tra Donnarumma, valutato 50 milioni, e Areola, valutato 30. In questa trattativa sarà fondamentale la mediazione di Mino Raiola che è procuratore di entrambi i giocatori.

Restando in tema portieri, tra trapelando nelle ultime ore la possibilità che Gianluigi Buffon possa tornare alla Juventus per chiudere la carriera. L’ex numero uno della nazionale italiana, dopo un anno in francia, sembra più che mai convinto di tornare a giocare con la maglia bianconera. Alla porta verrebbe messo uno tra szczesny e Perin con il secondo che è molto seguito dal Siviglia. I campioni d’Italia si stanno muovendo anche per la difesa visto che De Ligt che sembra veramente vicino alla firma: al giocatore andranno 8 mln di euro netti ( più 4 di bonus) a stagione, mentre saranno circa 75 i milioni versati dai bianconeri nella casse dei lancieri. Sarà, inoltre, applicata sul giocatore la clausola rescissoria di 150 milioni richiesta da Raiola, passaggio fondamentale per portare l’olandese a Torino.