Il giovane terzino destro spagnolo, in uscita dal Real Valladolid piace ai bianconeri, che dovranno prima attendere l’insediamento del nuovo cda. Per Mckennie sempre più probabile futuro in Premier

MILANO – Ripartito il campionato di Serie A, ci si rituffa nel calciomercato, dove proseguono senza soste trattative e incontri tra dirigenti. La Juventus, ormai rientrata pienamente in lotta scudetto, lavora anche sul mercato. In attesa dell’insediamento del nuovo cda, i bianconeri puntano sul giovane terzino destro spagnolo Ivan Fresneda, in partenza dal Real Valladolid. Operazione da 15 milioni, ma il ragazzo piace anche a Borussia Dortmund e Newcastle che potrebbero bruciare sul tempo il club juventino. Sul fronte cessioni tiene ancora banco la questione legata a Mckennie, ormai giunto ai titoli di coda in bianconero. Sul centrocampista statunitense è sempre vivo l’interesse delle inglesi Aston Villa e Bournemouth. L’ex Schalke 04, però vorrebbe attendere prima di accettare. A prescindere dalla volontà del giocatore, la Juventus chiede 30 milioni per farlo partire.

Il Monza è pronta a chiudere per l’attaccante croato Brekalo, il quale lascerà il Wolfsburg a titolo definitivo. In uscita, i brianzoli stanno trattando con il Benevento la cessione di Valoti e quella di Birindelli con la Salernitana. A Cremona si godono le prodezze tra i pali del talentuoso Carnesecchi, che porterà quasi inevitabilmente all’addio di Radu. L’estremo difensore rumeno di proprietà dell’Inter, potrebbe trasferirsi in Ligue 1 o in Liga. Frenata nella trattativa tra Cremonese e Salernitana per Bonazzoli. I granata sarebbero disposti a cedere da subito l’attaccante soltanto a titolo definitivo, mentre i lombardi avrebbero voluto prenderlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza raggiunta. Al momento trattativa in stand-by, vedremo se si sbloccherà nei prossimi giorni.

Zurkowski, attualmente alla Fiorentina, è tra i giocatori più seguiti in questa sessione di mercato. Tra le tante società interessate a lui, l’Empoli è la favorita, considerato che il giocatore lo scorso anno con gli azzurri fu protagonista di un’ottima stagione. Il Napoli ha messo gli occhi su Cheddira del Bari. L’attaccante marocchino approderebbe nel club partenopeo da giugno, concludendo così la sua stagione in Puglia. Restando a parlare di Napoli, i turchi dell’Adana Demispor vorrebbero il centrocampista Demme. L’offerta del club allenato da Vincenzo Montella, prevede la formula del prestito con diritto di riscatto. La società del presidente De Laurentiis, preme per la cessione a titolo definitivo. Il Bologna sembra decisa sul difensore dell’AZ Alkmaar, Sam Beukema, ma gli olandesi attendono un’offerta dai felsinei. Udinese, ad un passo la cessione di Jajalo al Venezia. Giornata timida di mercato, anche se siamo ancora all’inizio e il meglio dovrà ancora arrivare. Resta il fatto che le società chi più e chi meno lavorano sotto traccia, in maniera vigile e pronte a cogliere l’occasione giusta.