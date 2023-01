Il centrocampista ucraino lascia la Dea per approdare ai francesi dell’O. Marsiglia. Verona, piacciono Yeboah e Harroui. Napoli, Caprile e Cheddira dal Bari. Salernitana, si prova a riportare Zortea

MILANO – Weekend rivolto al calcio giocato, ma il calciomercato non conosce sosta. In queste ore svolta in casa Atalanta, dove il centrocampista ucraino Ruslav Malinovskyi è pronto a trasferirsi a titolo definitivo ai francesi dell’O. Marsiglia. Operazione da 13 milioni di euro, con il giocatore che sarà in Francia per sottoporsi alle rituali visite mediche ed essere a disposizione del tecnico Igor Tudor. Il Verona, come detto ieri, tenta di trovare le giuste soluzione per provare a giocarsi le proprie chance di centrare una salvezza non semplice. Gli scaligeri, hanno messo gli occhi sul giovane attaccante del Genoa Yeboah e sul centrocampista del Sassuolo Harroui.

L’arrivo di Yeboah a Verona è legato alla possibile partenza di Henry, che piace molto alla Salernitana. A proposito di Salernitana, i granata stanno cercando di riportare in Campania l’esterno sinistro Nadir Zortea di proprietà dell’Atalanta. I bergamaschi, sarebbero disponibili a indirizzare l’esterno alla corte di Nicola. La Salernitana sta dialogando con il Tottenham, per il centrocampista Pape Mater Sarr. Il diesse della Salernitana, Morgan De Sanctis, il quale ha fatto il punto sul mercato spiegando che verrà fatto qualcosa da qui alla fine del mercato come dimostrano gli arrivi di Ochoa e del giovane Nicolussi Caviglia. De Sanctis, ha anche ribadito che Bonazzoli non lascerà Salerno.

Spostandoci di pochi chilometri da Salerno, il Napoli guarda al futuro, assicurandosi per la prossima stagione le prestazioni dell’estremo difensore Caprile e dell’attaccante marocchino Cheddira del Bari. Il rapporto tra la Roma e l’esterno Karsdorp è sempre più ai ferri corti. Con l’olandese in partenza, i giallorossi pensano all’esterno destro maliano del Rennes, Hamari Traorè, in scadenza a giugno. Un’operazione low cost che potrebbe andare in porto. Al Torino piace il centrocampista Tameze del Verona, ma l’ostacolo maggiore è rappresentato dal costo del cartellino. L’esterno brasiliano del Santos, Angelo, attenzionato dal Milan, il suo agente ha fatto sapere che il futuro del suo assistito sarà certamente in Europa. In Italia, al Milan o al Napoli ? Chi lo sa.