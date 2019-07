Calciomercato estero: le trattative al 5 luglio

Le ultime notizie di calciomercato estero: L’Arsenal punta Marcelo, mentre il PSG chiude per Ander Herrera

MADRID – Nelle ultime ore Marcelo avrebbe chiesto la cessione e l’Arsenal avrebbe bussato alla porta del Real per un sondaggio. Il giocatore brasiliano era stato spesso accostato alla Juventus, ma il ritorno di Zidane aveva congelato la trattativa. Intanto, in uscita, si è chiuso l’affare che ha portato Raul de Tomas al Benfica. Il club lusitano ha messo sul giocatore una clausola da 100 milioni di euro, mentre nelle casse del club madrileno sono entrati 20 milioni di euro. Il Barcellona, intanto, ha fissato il prezzo per Umtiti: per il francese servono minimo 60 milioni di euro. Sul centrale è forte l’interesse del PSG, la Juventus al momento resta alla finestra. Continua, comunuque, il tira e molla con il Bayern Monaco per Dembele: i blaugrana vorrebbero almeno 100 milioni di euro per il francese, pagato 145 due stagioni fa, ma i bavaresi non sono disposti a sborsare tale cifra al momento.

Il Siviglia ha chiuso per Ocampos, 15 milioni al Marsiglia e contratto da 5 anni al giocatore, e sta limando i dettagli per Reguillon, terzino del Real Madrid. Passando in Inghilterra Arnautovic potrebbe salutare il West Ham, per l’austriaco è in arrivo una super offerta dalla Cina che potrebbe convincerlo a lasciare gli hammers. Il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Ander Herrera che, al termine dell’ultima stagione con il Manchester United, si è liberato a parametro zero. Sempre i parigini starebbero chiudendo l’affare che porterebbe in Francia Raphael Guerreiro, giovane terzino del Borussia Dortmund, per 15 milioni di euro. Il Manchester United sarebbe pronto al mettere sul piatto 12 milioni di euro all’anno per De Gea. Con queste cifre, il portiere spagnolo, potrebbe decidere di rimanere con i “red devils”.