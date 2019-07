In campo Marocco – Benin e Uganda – Senegal. Nella notte si é giocato nella MSL in USA

Venerdi 5 luglio in primo piano la Coppa d’Africa con le prime due sfide valide gli ottavi di finale. Marocco – Benin e Uganda – Senegal si sfideranno da partire dalle 18. Chi invece hanno gia’ giocato sono sei team della MSL in USA. Successi casalinghi per Dallas e Los Angels Galaxi rispettivamente 2-0 contro il DC United e stesso risultato ma contro Toronto. Vince fuori casa per 2-1 il New England Revolution contro Colorado Rapids. In Ecuador l’Ind. Del Valle batte 2-0 Dep. Cuenca. Completano il quadro odierno le Universiadi con l’Italiana impegnata contro l’Ucraina. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale del giorno.

